Hermosillo, Sonora. - La dirigencia estatal de Morena, legisladores y funcionarios de la llamada Cuarta Transformación salieron en defensa del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, luego de la publicación del diario estadounidense Los Ángeles Times donde difundió que el mandatario se encuentra bajo investigación del gobierno de Estados Unidos y se le había retirado su visa de turista.

La presidenta de Morena en Sonora, Judith Armenta, calificó como infundados los ataques y aseguró que las campañas de desinformación no frenarán el proceso de transformación que, afirmó, vive la entidad.

Armenta expresó su respaldo al mandatario estatal y sostuvo que Durazo ha respondido “con claridad y contundencia” a los señalamientos difundidos por el medio estadounidense. Añadió que la verdad debe prevalecer sobre la especulación y los intereses que buscan desacreditar el trabajo del gobierno estatal.

A las muestras de apoyo se sumó el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, quien afirmó que el gobernador enfrentó las acusaciones de manera responsable y transparente.

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El edil sostuvo que las versiones publicadas carecen de sustento y fuentes verificables.

Lamarque señaló que, ante intentos de desinformación, la mejor respuesta es la verdad y destacó la trayectoria política y el trabajo realizado por Durazo al frente de la administración estatal.

Por su parte, el senador Heriberto Aguilar aseguró que el gobernador ha respondido con firmeza y transparencia ante señalamientos que consideró carentes de pruebas.

El legislador destacó la trayectoria del mandatario sonorense y sostuvo que quienes conocen su desempeño público reconocen su compromiso con el estado y los resultados obtenidos durante su gestión.

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Los morenistas de Sonora defendieron al gobernador. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

La titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) de Sonora, Célida López, también manifestó su respaldo al gobernador.

López afirmó que Durazo ha dado la cara frente a lo que calificó como infamias e información difundida sin fuentes verificables.

Asimismo, consideró que este tipo de publicaciones forman parte de campañas impulsadas por sectores conservadores para desacreditar a gobiernos y liderazgos identificados con la Cuarta Transformación.

Las expresiones de apoyo se producen después de que el gobernador rechazara públicamente los señalamientos contenidos en la publicación del diario estadounidense, los cuales calificó como una versión sin fuentes y sin elementos probatorios.

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De acuerdo con Los Ángeles Times, la publicación incluyó señalamientos relacionados con presuntos vínculos y actuaciones atribuidas al mandatario sonorense.

Sin embargo, el medio presentó esas afirmaciones como parte de su reportaje y no como hechos acreditados por autoridades judiciales.

Tras la difusión del texto, Durazo rechazó las acusaciones y sostuvo que carecen de sustento documental y de fuentes identificables.

"No mueran ningún anzuelo. Tengo mi Visa Vigente", sostuvo el mandatario sonorense.

Los funcionarios y dirigentes de Morena que expresaron su respaldo retomaron esa postura y atribuyeron al diario la difusión de los señalamientos, mientras defendieron la actuación del gobernador y cuestionaron la solidez de la información publicada.

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