Las mascotas del Mundial 2026 dan la bienvenida a las estrellas de Star Wars

Cada día en México se vive con mayor intensidad la emoción por el inicio de la Copa del Mundo de 2026, un torneo histórico que marcará un antes y un después al convertirse en el más grande de todos los tiempos, con la participación de 48 selecciones.

De cara a la ceremonia inaugural, que se celebrará en la cancha del renovado Estadio Banorte con el duelo entre México y Sudáfrica, se ha vuelto cada vez más común ver a figuras de distintos ámbitos ajenos al futbol manifestar su entusiasmo por la justa mundialista, que por tercera ocasión tendrá como sede al país.

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Muestra de ello se dio durante la CCXP 2026, donde Maple, Zayu y Clutch, mascotas oficiales del certamen, compartieron un momento con Pedro Pascal y Jon Favreau, quienes acudieron al evento para presentar la nueva entrega The Mandalorian and Grogu.

Durante el encuentro, ambos protagonistas no dejaron pasar la oportunidad de tomarse la fotografía del recuerdo junto a las mascotas, quienes incluso les obsequiaron una camiseta personalizada del Mundial 2026.