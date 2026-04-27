Emilio Escalante Jr. asegura que es un "sueño" familiar tener al Atlante en la Liga MX

¡Por fin! Después de 12 largos años el Atlante regresa a la Liga MX. La familia Escalante adquirió a los Potros de Hierro en 2020, y seis temporadas después lograron algo que parecía imposible, pero hoy es una realidad.

Con la sangre azulgrana corriendo por su ser, Emilio Escalante Jr., vicepresidente del equipo, muestra gran felicidad de tener al club que preside su padre en el máximo circuito del futbol mexicano, una meta que lucía distante hace unos ayeres.

"Para nosotros ha sido un sueño lo que estamos viviendo ahora, no nos lo esperamos. Hace dos años esto no existía (la posibilidad de regresar a Primera), estamos muy contentos aún no nos la creemos hasta ahora que estamos acá", comentó para EL UNIVERSAL Deportes el directivo.

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Cuando Emilio Escalante padre adquirió el equipo y lo regresó a la Ciudad de México, enfrentó el monstruoso reto de no tener jugadores en la plantilla, por lo que el armado del equipo comenzó desde cero.

¡Saben del compromiso! 🫡



Emilio Escalante, dueño del Atlante, habla sobre la responsabilidad que tienen como directiva de llevar al club a buen puerto en su regreso a Liga MX. pic.twitter.com/wcGwVlsbZd — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 27, 2026

Actualmente, además de regresar a Primera, el club mostró a lo largo de sus seis años en la división de plata ser una escuadra dominante y ese crecimiento no lo dejó pasar por alto Escalante Jr.

"Nos cae el proyecto y lo hemos crecido de manera impresionante. Lo único que demuestra es que si lo crees, lo creas. Lo queremos disfrutar al máximo", puntualizó el vicepresidente azulgrana.

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Escalante fue muy claro en compartir que su llegada al balompié nacional no tuvo nada que ver con el gusto por los negocios o algo relacionado, sino por algo mucho más fuerte: el amor.

"Llegamos a la Liga de Expansión siendo nuevos, nosotros nunca buscamos entrar al mundo del futbol por gusto sino por amor por al equipo".

El esfuerzo, la honestidad, la responsabilidad y una dura disciplina han sido los ingredientes dentro de la institución para "lograr estos objetivos", y con los buscan asentarse en la Liga MX.