PSG y Bayern Múnich miden fuerzas en la ida de las semifinales de la Champions League

Esta podría ser la final, pero sólo se trata de un aperitivo, de cara a la disputa por la codiciada Orejona.

El Paris Saint-Germain y el Bayern Munich miden fuerzas en una de las semifinales de la Champions League. Auténtico choque de titanes.

El Parque de los Príncipes será testigo de los primeros 90 minutos, por lo que Luis Enrique y sus dirigidos parten con mayor presión, al ser los locales.

Además, son los actuales monarcas del certamen y harán todo lo posible por refrendar la corona, pero enfrente tendrán a un rival sumamente complicado.

El Gigante de Baviera llega a este compromiso con una racha de 19 partidos sin perder (en todas las competiciones); el saldo es de 17 triunfos y dos empates.

La más reciente vez que la escuadra de Vincent Kompany perdió fue el 24 de enero, ante el Augsburg, en la Bundesliga.

Por su parte, el PSG todavía no ha podido asegurar el campeonato de la Ligue 1, así que debe enfocarse en los dos torneos, en el cierre de la temporada.

Tanto los franceses como los alemanes tienen el ánimo a tope, tras haber eliminado al Liverpool y al Real Madrid, respectivamente, en cuartos de final.

El último antecedente entre ambos clubes favorece a los teutones, quienes se impusieron (1-2) en la Jornada 4 de la fase de Liga, en la capital francesa.

Todo está listo para que el PSG y el Bayern se vean las caras, en el primero de sus dos duelos... Una final adelantada.

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