La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México recordó el proceso de inscripción para la ‘Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más’, que brinda un apoyo económico de mil 500 pesos bimestrales para ayudar a cubrir los gastos de transporte para estudiantes de licenciatura.

El apoyo económico bimestral se empieza a recibir a partir del periodo en el que la o el aspirante es seleccionado; actualmente corresponde al segundo semestre de 2025. Además del comprobante de residencia, se requiere un comprobante de inscripción emitido por la institución educativa y una cuenta de correo electrónico activa.

Cómo registrarte al Programa

Ingresa al sitio https://www.sectei.cdmx.gob.mx y para llenar el formulario, necesitas tener a la mano tu CURP y una cuenta de correo electrónico personal activa, ya que será el medio por el cual recibirás la información sobre el registro y resultados. También es necesario contar con una cuenta Llave CDMX que puede crear en este enlace: https://llave.cdmx.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml.

Durante el registro, deberás adjuntar los siguientes documentos:

Comprobante oficial vigente de inscripción en el actual ciclo escolar de licenciatura

Comprobante de domicilio en la Ciudad de México si la identificación no lo incluye, con una antigüedad no mayor a tres meses. Puede ser recibo de agua, predial, teléfono, gas, luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte). Si es menor de edad, deberá presentar la identificación oficial de la madre, padre o persona tutora.

Los documentos deben ser legibles, sin tachaduras ni enmendaduras, y escaneados directamente del original por ambos lados. Se aceptan en formato PDF o JPG, con un tamaño máximo de 2 MB por archivo.

Al finalizar tu registro, se generará un número de folio que deberás conservar como comprobante. Una vez que se revise y valide la documentación, recibirás un correo electrónico con la notificación de que fuiste seleccionada o seleccionado.

Causas de baja del proceso de admisión

No cumplir en tiempo y forma con los requisitos o la documentación solicitada

Abandonar o concluir los estudios

Presentar información o documentos falsos o con alteraciones

Renunciar o abandonar el procedimiento en cualquier etapa.

Es importante mencionar que el registro no garantiza la aceptación, y en caso de ser aceptada o aceptado, si el folio rebasa la meta establecida de 75 mil estudiantes, la o el aspirante se integrará a una lista de espera para ser incorporado al siguiente bimestre.

La ‘Beca para Universitarias y Universitarios para Transporte y Más’ es una oportunidad para que más jóvenes de la Ciudad de México sigan estudiando y puedan concentrarse en su formación profesional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov