Detienen a "El Pantano", presunto autor intelectual del homicidio de líder limonero; lo vinculan al cobro de extorsiones

Comités anticorrupción piden investigar a Adán Augusto; señalan posibles incongruencias patrimoniales y fiscales

Pablo Gómez reconoce que aún no existe proyecto de Reforma Electoral; “no tenemos siquiera proyecto en ciernes”, señala

Rubén Rocha niega investigaciones contra empresas de Salinas Pliego; empresario denuncia presiones sobre su equipo de futbol

De Duolingo al Barcelona: apps que sufrieron por la caída de AWS

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México recordó el proceso de inscripción para la , que brinda un apoyo económico de mil 500 pesos bimestrales para ayudar a cubrir los gastos de transporte para estudiantes de licenciatura.

El apoyo económico bimestral se empieza a recibir a partir del periodo en el que la o el aspirante es seleccionado; actualmente corresponde al segundo semestre de 2025. Además del comprobante de residencia, se requiere un comprobante de inscripción emitido por la institución educativa y una cuenta de correo electrónico activa.

Cómo registrarte al Programa

Ingresa al sitio https://www.sectei.cdmx.gob.mx y para llenar el formulario, necesitas tener a la mano tu CURP y una cuenta de correo electrónico personal activa, ya que será el medio por el cual recibirás la información sobre el registro y resultados. También es necesario contar con una cuentaque puede crear en este enlace: https://llave.cdmx.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml.

Durante el registro, deberás adjuntar los siguientes documentos:

  • Comprobante oficial vigente de inscripción en el actual ciclo escolar de licenciatura
  • Comprobante de domicilio en la Ciudad de México si la identificación no lo incluye, con una antigüedad no mayor a tres meses. Puede ser recibo de agua, predial, teléfono, gas, luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia
  • Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte). Si es menor de edad, deberá presentar la identificación oficial de la madre, padre o persona tutora.

Los documentos deben ser legibles, sin tachaduras ni enmendaduras, y escaneados directamente del original por ambos lados. Se aceptan en formato PDF o JPG, con un tamaño máximo de 2 MB por archivo.

Al finalizar tu registro, se generará un número de folio que deberás conservar como comprobante. Una vez que se revise y valide la documentación, recibirás un correo electrónico con la notificación de que fuiste seleccionada o seleccionado.

Causas de baja del proceso de admisión

  • No cumplir en tiempo y forma con los requisitos o la documentación solicitada
  • Abandonar o concluir los estudios
  • Presentar información o documentos falsos o con alteraciones
  • Renunciar o abandonar el procedimiento en cualquier etapa.

Es importante mencionar que el registro no garantiza la aceptación, y en caso de ser aceptada o aceptado, si el folio rebasa la meta establecida de 75 mil estudiantes, la o el aspirante se integrará a una lista de espera para ser incorporado al siguiente bimestre.

La ‘Beca para Universitarias y Universitarios para Transporte y Más’ es una oportunidad para que más jóvenes de la Ciudad de México sigan estudiando y puedan concentrarse en su formación profesional.

