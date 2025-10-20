Más Información
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México recordó el proceso de inscripción para la ‘Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más’, que brinda un apoyo económico de mil 500 pesos bimestrales para ayudar a cubrir los gastos de transporte para estudiantes de licenciatura.
El apoyo económico bimestral se empieza a recibir a partir del periodo en el que la o el aspirante es seleccionado; actualmente corresponde al segundo semestre de 2025. Además del comprobante de residencia, se requiere un comprobante de inscripción emitido por la institución educativa y una cuenta de correo electrónico activa.
Cómo registrarte al Programa
Ingresa al sitio https://www.sectei.cdmx.gob.mx y para llenar el formulario, necesitas tener a la mano tu CURP y una cuenta de correo electrónico personal activa, ya que será el medio por el cual recibirás la información sobre el registro y resultados. También es necesario contar con una cuenta Llave CDMX que puede crear en este enlace: https://llave.cdmx.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml.
Durante el registro, deberás adjuntar los siguientes documentos:
- Comprobante oficial vigente de inscripción en el actual ciclo escolar de licenciatura
- Comprobante de domicilio en la Ciudad de México si la identificación no lo incluye, con una antigüedad no mayor a tres meses. Puede ser recibo de agua, predial, teléfono, gas, luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia
- Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte). Si es menor de edad, deberá presentar la identificación oficial de la madre, padre o persona tutora.
Los documentos deben ser legibles, sin tachaduras ni enmendaduras, y escaneados directamente del original por ambos lados. Se aceptan en formato PDF o JPG, con un tamaño máximo de 2 MB por archivo.
Al finalizar tu registro, se generará un número de folio que deberás conservar como comprobante. Una vez que se revise y valide la documentación, recibirás un correo electrónico con la notificación de que fuiste seleccionada o seleccionado.
Causas de baja del proceso de admisión
- No cumplir en tiempo y forma con los requisitos o la documentación solicitada
- Abandonar o concluir los estudios
- Presentar información o documentos falsos o con alteraciones
- Renunciar o abandonar el procedimiento en cualquier etapa.
Es importante mencionar que el registro no garantiza la aceptación, y en caso de ser aceptada o aceptado, si el folio rebasa la meta establecida de 75 mil estudiantes, la o el aspirante se integrará a una lista de espera para ser incorporado al siguiente bimestre.
La ‘Beca para Universitarias y Universitarios para Transporte y Más’ es una oportunidad para que más jóvenes de la Ciudad de México sigan estudiando y puedan concentrarse en su formación profesional.
aov
