Beca para transporte a estudiantes de universidad 2025; fechas y requisitos para recibir mil 500 pesos

La convocatoria para el segundo semestre del año de la “Beca a universitarias y universitarios para transporte y más, 2025” ha sido lanzada oficialmente.

Este programa de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), otorga un apoyo de mil 500 pesos bimestrales a estudiantes de nivel superior que viven en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Beca para transporte para universitarios de CDMX; abren nueva convocatoria. Foto: Especial

¿A partir de cuándo se puede realizar el registro y cuáles son los requisitos?

La convocatoria habilitó el registro digital desde ayer, 6 de agosto, y estará abierto hasta que se logren alcanzar los 100 mil estudiantes beneficiarios.

Los requisitos para poder realizar el registro son:

Residir en la Ciudad de México , preferentemente en colonias, barrios y pueblos con Índice de Desarrollo Social (IDS) muy bajo, bajo o medio.

, preferentemente en colonias, barrios y pueblos con Índice de Desarrollo Social (IDS) muy bajo, bajo o medio. No ser beneficiario de ningún otro apoyo económico similar.

Estar inscrito en el ciclo escolar vigente de alguna institución pública en la CDMX o algún plantel de una Universidad Nacional pública ubicada en la ZMVM, modalidad mixta o escolarizada.

De acuerdo con la convocatoria, los documentos necesarios para el registro en línea son:

Documento oficial y vigente que acredite a la o el interesado como estudiante en alguna de las instituciones válidas.

Comprobante de domicilio con dirección en la Ciudad de México.

Identificación oficial con fotografía vigente.

Portal donde se accede al registro de la beca. Foto: Captura de pantalla de la página de la SECTEI

Para realizar el registro, los y las alumnas interesadas deberán ingresar al sitio https://www.sectei.cdmx.gob.mx/, llenar el formulario y proporcionar su CURP, así como un correo electrónico válido.

Es importante tomar a consideración que:

El registro no garantiza la aceptación inmediata.

En caso de sobrepasar la meta de becas, se generará una lista de espera priorizando a aquellos estudiantes que residan en zonas de mayor vulnerabilidad.

Presentar documentación falsa, no cumplir con los requisitos, abandonar los estudios o renunciar al programa serán contadas como causas de baja automáticamente.

Con información de Frida Sánchez.

