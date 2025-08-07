Beca para transporte a estudiantes de universidad 2025; fechas y requisitos para recibir mil 500 pesos

Más Información
La convocatoria para el segundo semestre del año de la “Beca a universitarias y universitarios para transporte y más, 2025” ha sido lanzada oficialmente.
Este programa de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), otorga un apoyo de mil 500 pesos bimestrales a estudiantes de nivel superior que viven en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
¿A partir de cuándo se puede realizar el registro y cuáles son los requisitos?
La convocatoria habilitó el registro digital desde ayer, 6 de agosto, y estará abierto hasta que se logren alcanzar los 100 mil estudiantes beneficiarios.
Los requisitos para poder realizar el registro son:
- Residir en la Ciudad de México, preferentemente en colonias, barrios y pueblos con Índice de Desarrollo Social (IDS) muy bajo, bajo o medio.
- No ser beneficiario de ningún otro apoyo económico similar.
- Estar inscrito en el ciclo escolar vigente de alguna institución pública en la CDMX o algún plantel de una Universidad Nacional pública ubicada en la ZMVM, modalidad mixta o escolarizada.
De acuerdo con la convocatoria, los documentos necesarios para el registro en línea son:
- Documento oficial y vigente que acredite a la o el interesado como estudiante en alguna de las instituciones válidas.
- Comprobante de domicilio con dirección en la Ciudad de México.
- Identificación oficial con fotografía vigente.
Para realizar el registro, los y las alumnas interesadas deberán ingresar al sitio https://www.sectei.cdmx.gob.mx/, llenar el formulario y proporcionar su CURP, así como un correo electrónico válido.
Es importante tomar a consideración que:
- El registro no garantiza la aceptación inmediata.
- En caso de sobrepasar la meta de becas, se generará una lista de espera priorizando a aquellos estudiantes que residan en zonas de mayor vulnerabilidad.
- Presentar documentación falsa, no cumplir con los requisitos, abandonar los estudios o renunciar al programa serán contadas como causas de baja automáticamente.
Con información de Frida Sánchez.
