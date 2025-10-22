Más Información

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

Zhi Dong Zhang, la cronología del narco chino recapturado en Cuba; así se convirtió “Brother Wang” en objetivo de EU

Zhi Dong Zhang, la cronología del narco chino recapturado en Cuba; así se convirtió “Brother Wang” en objetivo de EU

México y EU anunciarán acuerdos en migración, drogas y T-MEC en noviembre: subsecretario de Comercio

México y EU anunciarán acuerdos en migración, drogas y T-MEC en noviembre: subsecretario de Comercio

VIDEO: EU ataca por primera vez supuesta narcolancha en las costas de Colombia: hay 2 muertos

VIDEO: EU ataca por primera vez supuesta narcolancha en las costas de Colombia: hay 2 muertos

El tema de seguridad no está resuelto, reconoce Harfuch en el Senado; destaca apoyo de EU en combate al fentanilo

El tema de seguridad no está resuelto, reconoce Harfuch en el Senado; destaca apoyo de EU en combate al fentanilo

En medio de críticas sobre una presunta intentona de seguir militarizando al país, el pleno de la aprobó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se propone la expedición de una nueva Ley Orgánica de la Armada de México.

El dictamen fue aprobado por mayoría de 344 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 127 sufragios en contra del PRI, PAN y MC.

El proyecto responde al incremento de las atribuciones que el Estado le ha otorgado a la y la , por lo que busca fortalecer las capacidades operativas, estratégicas, tecnológicas y de ciberdefensa de la Armada de México.

Lee también

Establece la facultad de elaborar e implementar políticas de defensa "cuando lo instruya el Mando Supremo"; se otorgan capacidades cibernéticas para el desarrollo de las operaciones y actividades en el dominio del ciberespacio; y se crean las Unidades de Soporte Estratégico para la Ciberdefensa e Inteligencia Artificial, "en aras de optimizar los servicios y mejorar el uso de tecnologías y herramientas analíticas".

Se incluye, además, el apoyo a la seguridad y protección aeroportuaria, a las Unidades Navales de Protección Aeroportuaria, "las cuales coadyuvarán con las autoridades aeroportuarias y de los tres órdenes de gobierno, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos aplicables".

Finalmente, se integran al Consejo del Almirantazgo, a la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios y a la Jefatura de Operaciones Navales, entre otras cosas.

Lee también

Morena está secuestrando la Armada, dice oposición

Al respecto, la diputada del PRI, a diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Ariana del Rocío Rejón Lara, aseguró que “Morena no está modernizando la Armada, la está secuestrando”.

“Este dictamen no nació en los cuarteles navales, nació en Palacio Nacional y huele a control político, no a profesionalización militar. Morena no quiere instituciones militares fuertes, quiere instrumentos políticos obedientes. Hablemos claro sobre la vigilancia civil de las Fuerzas Armadas. La vigilancia civil significa transparencia, rendición de cuentas, límites claros, pero esto no es supervisión civil, esto es control político vertical, esto es sumisión de nuestras Fuerzas Armadas a Palacio Nacional”.

Por su parte, la diputada del PAN, Licet Jiménez Angulo, recordó que entre las nuevas tareas que el gobierno federal ha dado a las fuerzas armadas, destacan la seguridad pública, el control de aduanas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y aerolíneas, la custodia de pipas, proyectos turísticos, y la construcción de obras. Aseguró que ello, ha debilitado a la autoridad castrense.

Lee también

“Desde Acción Nacional dijimos con claridad que era un error cargar al Ejército y a la Marina con funciones ajenas a su naturaleza y a su misión de salvaguardar la soberanía nacional. Advertimos que eso ponía en riesgo su prestigio y distraía sus verdaderas obligaciones y hoy lamentablemente tenemos la razón. Vemos a la Marina involucrada en casos de huachicol fiscal, consecuencia directa de haber asumido responsabilidades que no les correspondían”, aseveró.

La legisladora albiazul sostuvo que con la reforma “Morena insiste en seguir ampliando el poder y las funciones de las Fuerzas Armadas”.

Reforma da marco legal para proteger nuestros mares, según legisladores de Morena

En defensa del proyecto, el diputado de Morena y Presidente de la Comisión de Marina, Humberto Coss Y León Zúñiga, aseguró que la reforma “reafirma nuestro compromiso con México, con su soberanía y con el fortalecimiento de su armada, garantizando que esta institución cuente con el marco legal y las herramientas necesarias para proteger nuestros mares, nuestros recursos, nuestro pueblo y nuestro futuro”.

Tras su aprobación, la minuta fue turnada a la Cámara de Senadores para su discusión y votación.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]