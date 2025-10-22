Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se encontró con diputados y senadores de distintos partidos políticos, en el marco de la preparación de la reunión interparlamentaria México-Unión Europea, que se realizará en nuestro país la próxima semana.

“Dentro de una diversidad de temas que incluyen medio ambiente, migración, inclusión y equidad, entre otros, destaca el Acuerdo Global Modernizado que se espera sea ratificado el próximo año”, destacó la SRE.

Para esta reunión, el canciller De la Fuente recibirá a los legisladores europeos cuando arriben a la Ciudad de México, a partir del 27 de octubre.

Canciller De la Fuente alista reunión interparlamentaria México-Unión Europea. Foto: Especial

Al encuentro del martes acudieron las legisladoras por Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García y la diputada Claudia Ruiz Massieu; los senadores por Morena Alejandro Murat y Beatriz Roble; el diputado morenista Pedro Haces; el senador panista Marko Cortés; y la senadora priista Carolina Viggiano, entre otros.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el nuevo Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea, que será firmado el próximo año y, aseguró, beneficiará a México.

En su conferencia mañanera del pasado viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que el nuevo acuerdo comercial quedó establecido desde hace varios meses e inicia en febrero de 2026.

“Sí tiene una reducción de aranceles en varios productos, beneficia mucho a México para la exportación de productos a Europa, tanto desde productos agropecuarios, como manufactura. Entonces es muy benéfico para México”, dijo la Mandataria federal.

Indicó que pronto la Secretaría de Economía podría detallar más sobre el acuerdo.

María Teresa Mercado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, participó en días pasados en el Foro México-Unión Europea en el que se celebró el Acuerdo Global Modernizado.

“La próxima firma del Acuerdo Global Modernizado nos coloca en la ruta que demandan nuestros liderazgos”, refirió Mercado.

“México y la Unión Europea, además de amigos, somos socios estratégicos, con una relación de iguales, basada en el respeto y en el progreso económico compartido. Con nuestro Acuerdo Global Modernizado queremos llevar nuestra asociación al siguiente nivel”, dijo Francisco André, embajador de la Unión Europea en México.

