Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la , emitió una circular con los nombres de 80 diputadas y diputados que deberán acudir de manera obligatoria a la sesión de este miércoles.

Lo anterior, por recomendación de la Presidencia de la República, que de acuerdo con Monreal Ávila, ya emitió un llamado de atención tras la nota publicada por sobre legisladoras y legisladores faltistas, así como por el escándalo deldurante una sesión semipresencial.

“A partir de la próxima Sesión del Pleno, asistirán un número aproximado de 80 diputadas y diputados que incluyen a los que se enuncian en el Primero, Segundo y Cuarto, criterio, incorporando adicionalmente el listado del Grupo Parlamentario en orden alfabético”, señala el oficio que fue enviado este martes a las y los diputados de Morena.

En la lista de quienes deberán estar presentes destaca:

  • Cuauhtémoc Blanco Bravo
  • Francisco Javier Borrego Adame
  • Hilda Araceli Brown
  • Mario Miguel Carrillo Cubillas
  • Alejandro Carvajal Hidalgo
  • Armando Corona Arvizu
  • Hugo Eric Flores Cervantes
  • Fernando Jorge Castro Trenti
  • Katia Alejandra Castillo Lozano
  • Julieta Kristal Vences Valencia

La lista fue anunciada en la reunión previa de este martes. Monreal reconoció ante diputadas y diputados federales que ya recibió una llamada de atención desde Palacio Nacional por las constantes faltas de las y los diputados federales de Morena, que incluso, ya han puesto en riesgo las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la lista también se incluye a todos los liderazgos de Morena en San Lázaro:

  • Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena
  • Pedro Haces Barba, coordinador de Operación Política
  • Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora
  • Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador
  • Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora
  • Arturo Ávila Anaya, vocero de Morena
  • Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva
  • Julieta Villalpando Riquelme, secretaria de la Mesa Directiva

