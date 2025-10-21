La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse directamente sobre el caso del diputado federal Cuauhtémoc Blanco, quien fue captado presuntamente jugando pádel durante una reunión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

No obstante, la mandataria consideró que corresponde a la Cámara de Diputados tomar las medidas que considere pertinentes.

“Pues no es necesario estar comentando sobre eso, que cada quien tome su opinión. Que la Cámara de Diputados tome sus sanciones a los diputados; no es algo en lo que tenga yo que estar opinando”, expresó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

Cuauhtémoc Blanco. Foto: Especial

La presidenta subrayó que el Legislativo cuenta con autonomía y con sus propios mecanismos para evaluar la conducta de sus integrantes.

“La Cámara de Diputados tiene suficiente criterio para decir esto es factible, esto no es factible, si se hace esto hay una sanción a cualquier diputado que esté en esta circunstancia. En fin, tienen que tener un reglamento interno”, añadió.

Sheinbaum reiteró que su gobierno se enfoca en trabajar “por el bien de todos”, y que en casos como éste corresponde a las instituciones competentes definir las posibles consecuencias.

“Nosotros gobernamos para todas y para todos. Y por el bien de todos, primero los pobres”, concluyó.

