El coordinador de las y los diputados de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, aclaró que el reglamento de la Cámara baja sí contempla sanciones contra legisladoras o legisladores que incumplan con su deber al faltar a las sesiones.

Lo anterior, al ser cuestionado, luego de que el diputado Cuauhtémoc Blanco fue captado jugando pádel en plena sesión de la Comisión de Presupuesto.

"Sí hay sanción, la ley y el reglamento establecen sanciones económicas y sanciones a los faltistas. Hay que seguir en eso y todos cumplir con el deber, todos cumplir con la obligación de asistir", expuso.

El líder guinda exigió a las y los diputados de su grupo parlamentario, cumplir con sus obligaciones, y reconoció que le resulta molesto que los miembros de su bancada comentan este tipo de atropellos.

"Todos están pendientes de sus reuniones de comisión y de los trabajos que les encomienda la Cámara, es nuestra obligación. Cada vez que una persona incumple con su responsabilidad legislativa, no me deja un buen sabor. Hay que hacer un llamado a todos y todas las legisladoras a cumplir con nuestra responsabilidad y con nuestro deber con la Cámara de Diputados", concluyó.

