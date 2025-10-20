Más Información

Corte inicia audiencias públicas con personas con discapacidad; rechazan propuesta de Lenia Batres por “regresiva”

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Se despide Vector de sus clientes; Finamex toma control de cuentas y saldos de sus usuarios

Este fue el último video de Bernardo Bravo, líder limonero; "No vamos a permitir que ningún coyote ponga precios"

Rosalía presenta "Lux", su nuevo disco, con un anuncio en Times Square y Madrid

Detienen a "El Pantano", presunto autor intelectual del homicidio de líder limonero; lo vinculan al cobro de extorsiones

La magistrada Janine Otálora notificó al su decisión de concluir su periodo como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, rechazando la ampliación aprobada en la reforma judicial.

Señaló que su decisión es respetar el periodo de nueve años por el que fue electa en 2016, por lo que concluirá sus funciones el próximo 31 de octubre.

“Ha sido para mí un honor desempeñar el cargo de magistrada en el órgano de justicia constitucional electoral de última instancia. Agradezco la confianza que fue depositada en mi persona por el Pleno del Senado”, expresó en redes.

Con esta determinación, el pleno del quedará incompleto nuevamente, con seis de siete integrantes.

