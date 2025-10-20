La magistrada Janine Otálora notificó al Senado de la República su decisión de concluir su periodo como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, rechazando la ampliación aprobada en la reforma judicial.

Señaló que su decisión es respetar el periodo de nueve años por el que fue electa en 2016, por lo que concluirá sus funciones el próximo 31 de octubre.

“Ha sido para mí un honor desempeñar el cargo de magistrada en el órgano de justicia constitucional electoral de última instancia. Agradezco la confianza que fue depositada en mi persona por el Pleno del Senado”, expresó en redes.

Con esta determinación, el pleno del TEPJF quedará incompleto nuevamente, con seis de siete integrantes.

