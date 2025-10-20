La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, dijo que este martes comparecerá ante el pleno el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En redes sociales, la legisladora resaltó que ese mismo día se conmemorará el 72 aniversario del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México.

En temas legislativos, informó que esta semana se turnarán a comisiones para su análisis y discusión las reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal de Derechos y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Sobre la Ley Federal de Derechos 2026 se ajustan las cuotas y tarifas para reflejar el costo real de los servicios públicos, como en materia migratoria, donde quedan establecidas así: 14.2% para visitantes sin permiso de trabajo; 100% para residentes temporales y permanentes, y descuento de 50% para ciertos casos como unidad familiar, oferta de empleo nacional o invitaciones culturales.

En telecomunicaciones, se adecúan los derechos por el uso o aprovechamiento del espectro radioeléctrico, para ampliar la cobertura y acceso al servicio.