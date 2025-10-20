La Cámara de Diputados recibió este lunes la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para expedir lo que será la Ley de combate a la extorsión.

Así lo informó esta tarde, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del recinto legislativo de San Lázaro, Ricardo Monreal, a través de sus redes sociales.

"En la Cámara de Diputados recibimos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Trabajaremos para dar al país un marco legal que castigue y elimine este ilícito", publicó en su cuenta de X.

La reforma llega luego de que el pasado 20 de octubre se declaró la constitucionalidad de una reforma que facultó al Congreso para emitir una ley general que sirva para combatir este delito.

