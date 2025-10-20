La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó este lunes la división entre los movimientos progresistas en Bolivia, luego de los resultados electorales que dan como ganador al candidato de derecha Rodrigo Paz.

Por lo anterior, Sheinbaum llamó a mantener la unidad dentro de la Cuarta Transformación (4T) en México.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria expresó que la fragmentación de las fuerzas progresistas en América Latina ha debilitado las causas populares y subrayó la importancia de mantener cohesión política.

“Desde la perspectiva de los movimientos progresistas en América Latina, pues es una pena que se hayan dividido ahí en Bolivia. Por eso, para nuestro movimiento es muy importante la unidad”, señaló Sheinbaum.

La Presidenta advirtió que las divisiones internas pueden alejar a los movimientos sociales de su base popular y restarles fuerza en los procesos democráticos.

“A veces se minimiza eso, pero hablando ya políticamente del movimiento de transformación, es muy importante permanecer en unidad. Porque cuando te divides, es cuando pierdes fuerza con la gente, con el pueblo”, afirmó.

