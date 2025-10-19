Más Información

Comisión de Búsqueda continúa rastreo de desaparecidos en vehículos arrastrados tras lluvias; reconoce ayuda de pobladores

Comisión de Búsqueda continúa rastreo de desaparecidos en vehículos arrastrados tras lluvias; reconoce ayuda de pobladores

Asaltan a alcalde de Misantla y su equipo tras entregar ayuda en Veracruz; se llevan equipo fotográfico y teléfonos

Asaltan a alcalde de Misantla y su equipo tras entregar ayuda en Veracruz; se llevan equipo fotográfico y teléfonos

Madres Buscadoras de Sonora hacen llamado a gobernador del estado; piden apoyo y seguridad

Madres Buscadoras de Sonora hacen llamado a gobernador del estado; piden apoyo y seguridad

Tatiana Clouthier advierte uso fraudulento de su voz con IA; pide apoyo para evitar estafas

Tatiana Clouthier advierte uso fraudulento de su voz con IA; pide apoyo para evitar estafas

Rodrigo Paz, nuevo presidente de Bolivia; conteo rápido lo coloca ganador

Rodrigo Paz, nuevo presidente de Bolivia; conteo rápido lo coloca ganador

Sheinbaum supervisa sexto día de recorridos en estados afectados por lluvias; revisa avance de censo a viviendas afectadas

Sheinbaum supervisa sexto día de recorridos en estados afectados por lluvias; revisa avance de censo a viviendas afectadas

"Pudimos ser Dubái, pero somos como Venezuela"; tabasqueños lamentan oportunidades perdidas

"Pudimos ser Dubái, pero somos como Venezuela"; tabasqueños lamentan oportunidades perdidas

Una científica mexicana vigila al mundo contra pruebas nucleares

Una científica mexicana vigila al mundo contra pruebas nucleares

Luisa Alcalde comparte lista de asistentes al relanzamiento del PAN; "los mismos impresentables de siempre", critica

Luisa Alcalde comparte lista de asistentes al relanzamiento del PAN; "los mismos impresentables de siempre", critica

SEP lanza página para consultar cédula vigente de médicos y cirujanos plásticos; habilita Constancia de Situación Profesional

SEP lanza página para consultar cédula vigente de médicos y cirujanos plásticos; habilita Constancia de Situación Profesional

"Aborrezco a Trump y a su séquito de racistas malignos": entrevista con Jon Lee Anderson

"Aborrezco a Trump y a su séquito de racistas malignos": entrevista con Jon Lee Anderson

“Hipermoralización de la cultura favorece a políticos”: entrevista a Carlos Granés

“Hipermoralización de la cultura favorece a políticos”: entrevista a Carlos Granés

La Paz.- El senador centrista agradeció este domingo el apoyo recibido para ganar la inédita segunda vuelta presidencial en y prometió volver a "abrir" el país al mundo y trabajar con todos los sectores que quieran sumarse para "salir adelante" de la crisis en que se encuentra su nación.

Paz agradeció el apoyo recibido e invitó a todos aquellos profesionales que quieran apoyar a su gobierno a sumarse a la tarea que iniciará el 8 de noviembre próximo, cuando asumirá el cargo.

"Hoy día en Bolivia tengan la certidumbre que este será un gobierno para gobernar con todos los hombres y mujeres, los mejores hombres y mujeres que quieran ayudar a la patria, este es su gobierno, aquí está este gobierno para poder llevar adelante las soluciones de Bolivia”, dijo el ganador de las elecciones ante miles de simpatizantes del candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) reunidos en las proximidades del hotel Presidente, informó el diario El Deber.

Lee también

“Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional. No puede ser que en el bicentenario no haya venido un solo presidente fronterizo a visitarnos”, dijo en referencia a los solitarios actos del pasado 6 de agosto. “Hay que volver a abrir Bolivia al mundo”, afirmó Paz, luego de imponerse en los comicios, con 54.5% de votos. Su rival, Jorge "Tuto" Quiroga, obtuvo 45.5% y ya reconoció su derrota.

“Dios, la familia y la patria son la base de todo nuestro compromiso”, indicó Paz.

“Desde la victoria extendemos la mano para gobernar con todos los hombres que quieran a la Patria. La ideología no da de comer. Lo que da de comer es tener certidumbre en tu futuro”, continuó.

“Tengan la certidumbre que este será un gobierno para gobernar con los mejores hombres y mujeres que quieran ayudar a la Patria”, agregó.

“Hoy el pueblo nos da la oportunidad de gobernar Bolivia pero para todos. Se viene una nueva historia. Basta de corrupción”, fue la primera reacción del nuevo vicepresidente electo, el capitán Edman Lara, compañero de fórmula de Paz Pereira, que sorprendentemente se anticipó en la celebración del triunfo al gran ganador de esta noche, el presidente electo.

El PDC se convirtió en el mejor posicionado en las elecciones: en la Cámara de Diputados, cuenta con 30 uninominales, 17 plurinominales y dos especiales, para un total de 49; pero además, el partido Unidad, encabezado por Samuel Doria Medina, comprometió su apoyo y su fuerza legislativa es de 11 uninominales y 15 plurinominales, para un total de 26, lo que da una cómoda mayoría para poder gobernar.

En el Senado, PDC tiene 16 senadores; el partido Libre, 12; Unidad tiene siete y Súmate cuenta con uno. Entre PDC y Unidad reúnen 23 senadores, por lo que quedan a un senador de contar con los dos tercios necesarios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desfile de Catrinas 2025 Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos. Foto: Canva

Desfile de Catrinas 2025: Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos

Dinero. Foto: iStock/oatawa/Andrzej Rostek

¿Cuál es el límite de dinero que puedo ingresar a México sin declarar en 2025?

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes

Reno/iStock/ Rex_Wholster

¿Qué hacer en Nevada? 10 destinos espectaculares para visitar más allá de Las Vegas