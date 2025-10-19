Más Información

Adán Augusto y Lastra encumbraron a Bermúdez, líder de “La Barredora”

Adán Augusto y Lastra encumbraron a Bermúdez, líder de “La Barredora”

Veracruz, la tragedia que se pudo evitar; fallan 2 de 4 fases de alerta

Veracruz, la tragedia que se pudo evitar; fallan 2 de 4 fases de alerta

Petro revira a Trump por llamarlo "traficante de drogas"; lo tacha de grosero e ignorante y le recomienda leer Cien años de soledad

Petro revira a Trump por llamarlo "traficante de drogas"; lo tacha de grosero e ignorante y le recomienda leer Cien años de soledad

Roban joyas de Napoleón en el Louvre; ministro francés afirma que su valor es incalculable

Roban joyas de Napoleón en el Louvre; ministro francés afirma que su valor es incalculable

Argentina vs Marruecos: Horario y canales para ver la final del Mundial Sub-20; hoy, domingo 19 de octubre

Argentina vs Marruecos: Horario y canales para ver la final del Mundial Sub-20; hoy, domingo 19 de octubre

En pobreza 38 % de los afectados por las lluvias

En pobreza 38 % de los afectados por las lluvias

SIP denuncia aumento de acoso judicial contra periodistas y medios en México; persisten controles y restricciones, señala

SIP denuncia aumento de acoso judicial contra periodistas y medios en México; persisten controles y restricciones, señala

Detienen a 6 por ataque a elementos de la SSPC en Acapulco; agentes están fuera de peligro

Detienen a 6 por ataque a elementos de la SSPC en Acapulco; agentes están fuera de peligro

Matan a elemento Stephania Carmona en campo de tiro de la GN; fiscalías investigan el caso, dice Alejandro Armenta

Matan a elemento Stephania Carmona en campo de tiro de la GN; fiscalías investigan el caso, dice Alejandro Armenta

Mastectomía, la dignidad del cuerpo: Sobrevivientes de cáncer de mama enfrentan violencia estética

Mastectomía, la dignidad del cuerpo: Sobrevivientes de cáncer de mama enfrentan violencia estética

"Aborrezco a Trump y a su séquito de racistas malignos": entrevista con Jon Lee Anderson

"Aborrezco a Trump y a su séquito de racistas malignos": entrevista con Jon Lee Anderson

“Hipermoralización de la cultura favorece a políticos”: entrevista a Carlos Granés

“Hipermoralización de la cultura favorece a políticos”: entrevista a Carlos Granés

La Paz. La media jornada de la inédita que se realiza este domingo en transcurrió "con absoluta normalidad" y sin incidentes de consideración, informó el presidente en funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel.

La evaluación de la primera mitad de la "es muy positiva" y la "logística electoral fue implementada con mucho éxito y eficiencia", resaltó Hassenteufel en una rueda de prensa en La Paz.

"Podemos destacar que esta media jornada ha transcurrido con absoluta normalidad y, en comparación a la primera vuelta, de manera más armónica y sin incidentes de consideración", indicó.

Lee también

El vocal agradeció a la ciudadanía "por asumir una conducta responsable que está a la altura de este momento histórico" que vive el país y valoró que el 100% de las mesas de están en pleno funcionamiento.

"Eso quiere decir que a esta hora más de 34 mil mesas están funcionando sin ningún problema para recibir el voto de todos los bolivianos", sostuvo.

En cuanto al voto en el exterior, que se realiza en 22 países, precisó que por el momento cerraron 309 mesas en y una en Japón.

Lee también

Entre algunos sucesos menores, mencionó que hubo "algunas personas detenidas" por circular en del órgano electoral o con permisos falsificados, "pero incidentes mayores no han existido".

Hassenteufel ratificó que el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) ofrecerá información entre las 20:00 y 20:30 hora local (entre 18:00 y 18:30 en México).

También reiteró que si bien las mesas electorales deben funcionar durante ocho horas continuas, si hay gente aún en la fila transcurrido ese tiempo, los jurados deben esperar "a que vote el último ciudadano".

Lee también

OEA expresa "satisfacción"

La Organización de Estados Americanos () coincidió en que la segunda vuelta avanza "satisfactoriamente" y reiteró su pedido de que los candidatos respeten "el resultado final" de la votación.

El jefe de la misión, el exministro colombiano Juan Fernando Cristo, dijo a los medios en La Paz que por el momento observaron el funcionamiento de más de 650 mesas electorales en las nueve regiones bolivianas y en cuatro países donde se habilitó el voto en el exterior.

"Entonces avanza satisfactoriamente la jornada, más del 50% de , es similar a lo que sucedió en la primera vuelta" el pasado 17 de agosto, sostuvo.

Lee también

Cristo expresó su confianza en que en lo que resta de la jornada "termine concretándose una participación importante del en esta segunda vuelta presidencial que es inédita" y que, insistió, "avanza muy bien".

El pasado 17 de agosto, los bolivianos votaron para elegir a su presidente, vicepresidente y renovar el Parlamento nacional para el próximo quinquenio.

El senador centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) fueron los dos candidatos más votados en agosto, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

Lee también

Por eso este domingo los bolivianos vuelven a las urnas para elegir por primera vez en su historia a su presidente y vicepresidente en una segunda vuelta, mecanismo establecido en la vigente desde 2009.

Para esta votación, se usa el mismo padrón del 17 de agosto, lo que supone que están habilitadas para votar más de 7.5 millones de personas en territorio boliviano y otros 369 mil 308 ciudadanos en 22 países.

Paz es candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al expolicía Edman Lara y Quiroga representa a la alianza Libre junto al emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco.

Lee también

Los cuatro candidatos ya emitieron sus votos y se prevé que todos, salvo Lara, esperen los resultados de la jornada en , donde está la sede del TSE.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desfile de Catrinas 2025 Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos. Foto: Canva

Desfile de Catrinas 2025: Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos

Dinero. Foto: iStock/oatawa/Andrzej Rostek

¿Cuál es el límite de dinero que puedo ingresar a México sin declarar en 2025?

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes

Reno/iStock/ Rex_Wholster

¿Qué hacer en Nevada? 10 destinos espectaculares para visitar más allá de Las Vegas