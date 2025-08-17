La Paz. Bolivia elegirá a su próximo presidente en una segunda vuelta entre dos candidatos de derecha, un senador que dio la sorpresa y un expresidente, que competirán por reemplazar a la izquierda luego de 20 años de gobierno, según proyecciones de Ipsos-Ciesmori y Captura Consulting.

Rodrigo Paz, senador por Tarija (sur), quedó primero con más de 31% de los votos en los conteos rápidos de ambas empresas encuestadoras. En segundo lugar aparece el exmandatario Jorge Quiroga con más de 27%.

El millonario Samuel Doria Medina, favorito en todas las encuestas hasta hace una semana, quedo relegado al tercer puesto con más del 19%. Con los resultados actuales, de todos modos, la izquierda queda fuera de la contienda.

La segunda vuelta se realizará el 19 de octubre.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que Paz y "Tuto" serán quienes busquen la presidencia en octubre.

Doria Medina reconoció de inemediato su derrota y comprometió su respaldo a Paz Pereira.

"Como dije varias veces, cumplo mis compromisos. A lo largo de la campaña dije que si no entraba a la segunda vuelta iba a apoyar a quien llegaba primero si es que no era el (gubernamental) MAS. Ese candidato es Rodrigo Paz y mantengo mi palabra", dijo Doria Medina en una conferencia de prensa.

