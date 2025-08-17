Más Información

Pemex sufre daño inédito por el tope a las gasolinas

Indagan a custodios y funcionarios por la fuga de Brother Wang

Plaga amenaza hotel de la Defensa en Tulum

Huracán Erin se degrada a categoría 3; zonas en alerta y trayectoria, ¿afectará a México?

Supernova Strikers: Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Asesinan a influencer Camilo Ochoa en Morelos, relacionado con el Cártel de Sinaloa; Fiscalía abre investigación

"Camino helado": Migrantes en EU usan Waze para evitar redadas; usuarios colocan alertas sobre ICE

Entre artistas y campos de golf... así es La Moraleja, opulenta zona donde aseguran vivirá Beatriz Gutiérrez en España

Huaracheros de Yalálag se defienden del plagio; acusan regateo

La revista Contemporáneos: cien años de un proyecto

Mario Vargas Llosa y la función social de la literatura: entrevista a Alfonso Cueto

Entre Ríos/La Paz. Una turba apedreó y abucheó este domingo al candidato a la Presidencia Andrónico Rodríguez tras emitir su voto en el bastión político y sindical del expresidente , donde es considerado un "" por alejarse del exgoberante y postular por su cuenta a estas elecciones generales.

Rodríguez acudió a votar en la escuela José Carrasco, en el municipio de Entre Ríos, situado en el Trópico de Cochabamba, el feudo de Morales (2006-2019) en la región central de Cochabamba, con una demora debido a que previamente hubo una menor cerca de ese .

Cuando el también presidente del Senado se disponía a hablar con los periodistas que hacían la cobertura de la , la gente que estaba en el recinto comenzó a lanzarle piedras.

Previamente, testigos reportaron a medios locales que se escuchó un fuerte estruendo en el patio trasero del colegio, donde se instalaron las casullas y policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron al lugar para tomar declaraciones e investigar el incidente.

Juan Carlos Campero, el fiscal que lleva el caso, reportó a los medios locales que "no se tiene daños materiales ni personales" y añadió que "la votación se realiza con ".

Rodríguez es el candidato de izquierda mejor posicionado en las encuestas, situado entre el tercer y cuarto lugar, por debajo de los opositores Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002), de la alianza, quienes podrían disputar una inédita segunda vuelta.

El candidato de la alianza Popular fue considerado el del expresidente Evo Morales (2006-2019), pero decidió postularse por su cuenta.

Más de 7.5 millones de personas están llamadas a las en territorio boliviano para elegir al presidente, vicepresidente, y a los parlamentarios del Legislativo, y otros 369 mil 308 ciudadanos votarán en el exterior.

