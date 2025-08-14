La estación Potrero de la línea 3 reabrió sus puertas y opera con normalidad tras suspender el servicio por lluvia acumulada en un pasillo de acceso.

“#AvisoMetro Al momento, se reabren todos los accesos de la estación Potrero de la Línea 3, la estación se encuentra abierta y ofrece servicio con normalidad. La circulación de trenes es continua”.

A las 05:00 horas, el Metro informó que la estación Potrero de Línea 3 permanecía cerrada por trabajos de retiro de agua acumulada en un pasillo, “debido a la fuerte lluvia en la zona. Esta medida se toma por seguridad y protección civil de las y los usuarios. El resto de las estaciones de la Línea 3 opera con normalidad”.

Al momento las 12 líneas del Metro y sus estaciones operan con normalidad.

