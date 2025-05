El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, negó los señalamientos de Sandra Cuevas, exjefa de la alcaldía Cuauhtémoc, quien lo acusó de “traidor” y por amenazas de muerte.

Refirió que no tiene comunicación con ella y tampoco se han reunido en varios meses.

“No tengo comentario. Tengo mucho tiempo que no la veo y que no hablo con ella. Nunca en mi vida he tratado de hacer daño a nadie. Tengo meses que no la veo, de verdad”, expresó en conferencia de prensa.

Al diputado Monreal se le cuestionó si prevé tomar acciones en contra de Sandra Cuevas por las acusaciones graves en su contra, y negó que lo vaya a hacer.

“No, le tengo respeto. No hay nada. Un hombre público está sometido al escrutinio público siempre. Y yo lamentablemente he caminado con la adversidad siempre encima”, dijo.

Monreal también se refirió a la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció que tuvieron diferencias, y dijo que “no son profundas” y que “se superó desde hace ya tiempo”.

“Sí existieron algunas diferencias en el pasado, que han quedado enterradas y ahora soy parte de su equipo, y parte de colaboradores desde el Poder Legislativo… Vamos a trabajar, nosotros no tenemos agenda propia, no tenemos agenda personal, no estamos en la búsqueda de nada, sino de sumar fuerzas, de cerrar filas con la Presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo.

