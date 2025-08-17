Más Información

Pemex sufre daño inédito por el tope a las gasolinas

Pemex sufre daño inédito por el tope a las gasolinas

Indagan a custodios y funcionarios por la fuga de Brother Wang

Indagan a custodios y funcionarios por la fuga de Brother Wang

Plaga amenaza hotel de la Defensa en Tulum

Plaga amenaza hotel de la Defensa en Tulum

Huracán Erin se degrada a categoría 3; zonas en alerta y trayectoria, ¿afectará a México?

Huracán Erin se degrada a categoría 3; zonas en alerta y trayectoria, ¿afectará a México?

Supernova Strikers: Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Supernova Strikers: Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Asesinan a influencer Camilo Ochoa en Morelos, relacionado con el Cártel de Sinaloa; Fiscalía abre investigación

Asesinan a influencer Camilo Ochoa en Morelos, relacionado con el Cártel de Sinaloa; Fiscalía abre investigación

"Camino helado": Migrantes en EU usan Waze para evitar redadas; usuarios colocan alertas sobre ICE

"Camino helado": Migrantes en EU usan Waze para evitar redadas; usuarios colocan alertas sobre ICE

Entre artistas y campos de golf... así es La Moraleja, opulenta zona donde aseguran vivirá Beatriz Gutiérrez en España

Entre artistas y campos de golf... así es La Moraleja, opulenta zona donde aseguran vivirá Beatriz Gutiérrez en España

Huaracheros de Yalálag se defienden del plagio; acusan regateo

Huaracheros de Yalálag se defienden del plagio; acusan regateo

La revista Contemporáneos: cien años de un proyecto

La revista Contemporáneos: cien años de un proyecto

Mario Vargas Llosa y la función social de la literatura: entrevista a Alfonso Cueto

Mario Vargas Llosa y la función social de la literatura: entrevista a Alfonso Cueto

Villa 14 de Septiembre, Bolivia. El expresidente de Bolivia anuló su voto este domingo, tal como lo había anticipado, y afirmó que recibió "información" de que el gobierno de Luis Arce busca favorecer al candidato oficialista, Eduardo del Castillo, "con ".

Evo Morales (2006-2019) volvió a cuestionar la decisión del presidente Arce de cambiar al alto mando de las Fuerzas Armadas a falta de tres días de la celebración de las elecciones generales, en donde los elegirán presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio.

"El cambio del mando militar faltando dos o tres días para las es sospechoso, levanta muchos comentarios, (para que) solamente el alto mando militar garantice al candidato que gane con fraude", dijo Morales a los medios tras sufragar.

Lee también

El expresidente boliviano Evo Morales es recibido por la gente en el barrio Villa 14, previo a que anulara su voto, en Cochabamba. FOTO: FERNANDO CARTAGENA. AFP
El expresidente boliviano Evo Morales es recibido por la gente en el barrio Villa 14, previo a que anulara su voto, en Cochabamba. FOTO: FERNANDO CARTAGENA. AFP

También sugirió que el oficialista (MAS) tiene un plan para obligar a los funcionarios de gobierno a votar por ese partido y que los obligan a decirles a sus familias que elijan a Del Castillo.

"Con los funcionarios y cada uno con cinco personas dicen que quieren ganar las elecciones", sentenció.

"Esperamos que haya transparencia, he recibido información, el plan del gobierno es hacer ganar al Eduardo del Castillo con fraude", indicó el exlíder oficialista.

Lee también

Una mujer vota en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en La Paz, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primera oportunidad de poder en 20 años. Foto: AFP
Una mujer vota en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en La Paz, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primera oportunidad de poder en 20 años. Foto: AFP

También informó que el miércoles realizará un "reunión nacional" con sus afines para "analizar" los resultados de las elecciones generales en el , su bastión político y sindical en el centro del país.

Inhabilitado por un fallo constitucional, Morales quedó fuera de la carrera presidencial; sin embargo, intentó postularse con un partido "prestado" que carecía de personalidad jurídica.

Ante ello, impulsó una campaña por el voto nulo al considerar que, sin su candidatura, "no hay un candidato que represente al pueblo".

Lee también

Un funcionario de mesa electoral muestra una papeleta a un votante durante las elecciones presidenciales en La Paz, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primera oportunidad de poder en 20 años. Foto: AFP
Un funcionario de mesa electoral muestra una papeleta a un votante durante las elecciones presidenciales en La Paz, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primera oportunidad de poder en 20 años. Foto: AFP

"Estoy convencido de que, si no hay , el nulo será el primero porque no hay democracia", afirmó.

Sobre los candidatos opositores que encabezan las encuestas, el exmandatario escribió en sus redes sociales que "los eternos perdedores como Tuto (Quiroga), Doria Medina y Manfred (Reyes Villa) nunca ganaron una elección nacional".

También rechazó las declaraciones del ministro de gobierno (Interior), Roberto Ríos, que afirmó que grupos afines al expresidente se preparan para "obstaculizar" las elecciones.

Lee también

Una mujer indígena emite su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. Foto: AFP
Una mujer indígena emite su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. Foto: AFP

"¿De dónde se inventan que va a haber movilización? Qué puedo pensar, qué puedo imaginarme, que (en el gobierno) están anunciando ya el fraude y si hace fraude, los del Trópico y toda Bolivia se va a movilizar", afirmó Morales.

renunció al MAS tras perder su liderazgo de casi 30 años y se encuentra alejado del presidente Arce desde finales de 2021 por diferencias en el manejo del gobierno.

El exlíder oficialista se encuentra atrincherado en el Trópico de Cochabamba para evitar una por un caso de trata agravada de personas.

Lee también

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, con una bandera wiphala durante un evento con sus seguidores y delegaciones del Runasur, en Ivirgarzama. Foto: Jorge Abrego / EFE
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, con una bandera wiphala durante un evento con sus seguidores y delegaciones del Runasur, en Ivirgarzama. Foto: Jorge Abrego / EFE

Más de 7.5 millones de personas están llamadas a las urnas en territorio boliviano para elegir al presidente, vicepresidente, y a los parlamentarios del Legislativo y otros 369.308 ciudadanos votarán en el exterior.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP. Foto: Adobe / RENAPO

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Entrevista de visa americana: Guía práctica y checklist de documentos obligatorios

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Google presenta Flight Deals, su nueva herramienta para encontrar vuelos baratos