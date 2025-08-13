Más Información

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

DEA califica de “paso significativo para desmantelar cárteles” la entrega de 26 criminales por parte de México; fue decisión “soberana”

DEA califica de “paso significativo para desmantelar cárteles” la entrega de 26 criminales por parte de México; fue decisión “soberana”

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

Avanzan nombramientos de Omar Reyes y María del Carmen Bonilla; encabezarán la UIF y la subsecretaria de Hacienda

Avanzan nombramientos de Omar Reyes y María del Carmen Bonilla; encabezarán la UIF y la subsecretaria de Hacienda

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Llega presidente de SCJN a San Lázaro; "ahora sí tenemos qué celebrar, tenemos reforma constitucional": Hugo Aguilar

Llega presidente de SCJN a San Lázaro; "ahora sí tenemos qué celebrar, tenemos reforma constitucional": Hugo Aguilar

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

EU advierte a sus ciudadanos de terrorismo en todo México

EU advierte a sus ciudadanos de terrorismo en todo México

Tras fuertes lluvias que paralizaron vuelos y afectaron a miles, autoridades acuerdan acciones para garantizar operación en el AICM

Tras fuertes lluvias que paralizaron vuelos y afectaron a miles, autoridades acuerdan acciones para garantizar operación en el AICM

Desplome de elevador en plaza Mítikah deja dos lesionados; suspenden actividades del complejo comercial

Desplome de elevador en plaza Mítikah deja dos lesionados; suspenden actividades del complejo comercial

La Paz. El diputado opositor vistió de reo a un busto del expresidente de Bolivia, , situado en el Parlamento, como símbolo de su detención en caso de que en las elecciones generales del próximo domingo resulte vencedora una fuerza contraria al oficialismo.

Astorga colocó a la estatua de Morales (2006-2019) una chaqueta con rayas blancas y negras, que popularmente representa a los detenidos, con el número "9999" y un gorro con los mismos colores.

"Evo Morales tiene sus días contados, vamos a tener un nuevo Gobierno y va a ser encarcelado por todos los que ha cometido, este es el uniforme que va a tener que utilizar", expresó el legislador de Comunidad Ciudadana (CC).

Lee también

Astorga busca ser parte del nuevo Legislativo con la agrupación Libre del exmandatario Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002), que junto a Unidad del empresario Samuel Doria Medina lideraron las últimas encuestas con más del 20%.

"Evo Morales se tiene que podrir en la cárcel por todos los que ha cometido", remarcó Astorga.

Morales permanece desde octubre del año pasado en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, bajo el resguardo de miles de sus seguidores que buscan evitar la ejecución de una .

Lee también

El proceso judicial contra el exgobernante se relaciona con un caso de trata agravada de personas, por supuestamente mantener una con la que tuvo un hijo, siendo presidente de Bolivia en 2016.

Por esto, hay un proceso abierto en la sureña región de Tarija, en el que a principios de año se ratificó la de Morales, además de su arraigo y la congelación de sus cuentas bancarias por no asistir al llamado de la Justicia.

El Gobierno de reconoció que la captura de Morales "es un tema pendiente" y defendió que una intervención de la Policía o el Ejército podría acabar en un "derramamiento de sangre" que se quiere evitar.

Lee también

Morales y sus seguidores sostuvieron varias veces que la acusación por de personas fue parte de una "persecución política" del Gobierno de Arce para sacarlo de la contienda electoral.

El bloque de Morales impulsa el voto nulo en las elecciones del domingo como protesta por no haber sido habilitado para ser candidato, después de su renuncia al oficialista (MAS) y su intención de postular con un partido "prestado".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión vitalicia IMSS: ¿Cuántos años son 850 semanas cotizadas, las necesarias para jubilarte? Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión vitalicia IMSS: ¿Cuántos años son 850 semanas cotizadas, las necesarias para jubilarte?

¿Desaparecen Becas Benito Juárez? Gobierno anuncia importante cambio en apoyos bienestar para estudiantes. Foto: Adobe / Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

¿Desaparecen Becas Benito Juárez? Gobierno anuncia importante cambio en apoyos bienestar para estudiantes

Visa americana/ iStock/ sasimoto/PeopleImages

Visa americana: ¿Quiénes ya NO podrán evitar la entrevista consular desde septiembre de 2025?

Visa americana/ iStock/AndreaAstes

Visa de turista B1/B2: ¿Qué actividades están prohibidas en Estados Unidos aunque tengas visa?

Vuelos baratos/ iStock/

¿En qué temporada viajas? Estos son los meses ‘más baratos’ para volar en avión