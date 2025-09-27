Más Información

Hernán Bermúdez sembraba muertos fuera de Tabasco

Liberan a 38 miembros de guardia secreta de la Luz del Mundo; fueron detenidos en campos de adiestramiento de Michoacán

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por portación ilegal de armas de fuego

Angie Miller, venezolana detenida por el caso B-King y Regio Clown, aparece con estatus de liberada en el Registro Nacional de Detenciones

¡Podio para México!: Kenia Lechuga consigue medalla de bronce en el Mundial de Remo Shanghái 2025

Afecta apagón a toda la península de Yucatán

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

A 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa padres marchan en la CDMX; “Ejército, un muro que se tendrá que derribar”

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

Jueza cita a comparecer a contralmirante Fernando Farías implicado en red de huachicol en Aduanas

Encapuchados causan pintas en zona Centro; hay saldo blanco

Provocan lluvias estragos en al menos 4 estados

Un quinto sospechoso de haber participado en el asesinato de tres mujeres en Buenos Aires, una de ellas adolescente, fue arrestado la noche del viernes en , informaron autoridades argentinas, que investigan el caso como ligado al narcotráfico.

El crimen conmocionó a Argentina, donde este sábado se prevén manifestaciones en todo el país. El acto central será una marcha en la capital, desde la céntrica Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación.

Los cuerpos de Morena Verdi, de 20 años, su prima Brenda del Castillo, de 20, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron hallados el miércoles 24 de septiembre descuartizados y enterrados en una vivienda de la periferia sur de Buenos Aires. Habían sido vistas por última vez el 19 al abordar una camioneta.

Según el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, fueron torturadas y asesinadas en la casa donde luego las enterraron, en un crimen transmitido por redes sociales a un grupo cerrado de unas 45 personas, aparentemente como acto "aleccionador" luego de un robo de drogas.

Con el nuevo detenido suman cinco los arrestados en relación con el crimen: tres hombres y dos mujeres.

El último es un hombre que "se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara", sostuvo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en X.

Las tres jóvenes oriundas de La Matanza fueron torturadas y asesinadas. FOTO: La Nación/GDA
El hombre, señalado de haber prestado apoyo logístico con un automóvil, fue arrestado en la ciudad boliviana de Villazón, en un hotel a 600 metros de la provincia argentina de Jujuy, gracias a la colaboración policial entre ambos países, indicó el ministerio de Seguridad de Argentina.

Los arrestados enfrentan una acusación por "homicidio agravado por alevosía", según el abogado de la menor de las víctimas, Gonzalo Fuenzalida.

Autoridades buscan a "Pequeño J", que ordenó el triple homicidio

Por otra parte, las autoridades divulgaron el rostro de quien se sospecha ordenó los crímenes. Se trata de un joven peruano de 20 años conocido como "Pequeño J" que tendría su base de operaciones criminales en Zavaleta, un barrio marginal en el sur de la capital argentina.

El fiscal Adrián Arribas pidió su captura internacional.

También se busca a otro joven de 23 años sindicado como el principal lugarteniente de "Pequeño J".

"Son medidas preventivas, no sabemos si están o no en el país", dijo Bullrich a Radio Mitre.

Las tres mujeres, una de ellas madre de un bebé de un año, vivían en un barrio empobrecido de Buenos Aires.

"Estuvieron en el momento equivocado con la gente equivocada, no más que eso, no tenían nada que ver", dijo a la AFP Federico Celedón, de 26 años y primo de Morena y Brenda.

Las tres se habrían encontrado con sus asesinos engañadas con una oferta de trabajo sexual, según reportes de prensa que citan fuentes anónimas.

