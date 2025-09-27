Berlín.- El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, declaró que prepara una reforma legal para que las Fuerzas Armadas (Bundeswehr) tengan permiso para derribar drones que supongan un peligro para la seguridad pública.

"Creo que esta base legal es necesaria", afirmó Dobrindt en una comparecencia en Berlín, donde explicó que pueden darse situaciones, en el contexto actual, en el que sea necesario que la Bundeswehr apoye a la Policía, que legalmente tiene la potestad para realizar este tipo de operaciones en estos momentos.

"Presentaremos la ley este mismo otoño", declaró el ministro, que anunció también el propósito de crear un centro de competencia de drones en Alemania donde se investiguen las aplicaciones de esta tecnología, con la ayuda de la experiencia adquirida por otros países, y que coordine también las competencias del Estado central y los 'Länder'.

Avistamiento de drones en países europeos

Dobrindt se refirió además al avistamiento de drones sobre la región alemana septentrional de Schleswig-Holstein, cerca de la frontera con Dinamarca, que anunciaron el viernes las autoridades regionales, y habló de "enjambres de drones", que no habían sido observados hasta ahora en esta forma.

El ministro señaló que el aumento de los avistamientos recientemente se puede interpretar en la dirección de un incremento del riesgo, aunque matizó que un mero sobrevuelo no representa un peligro agudo concreto.

"Aún así es algo que tenemos que tomar en serio, porque de ello puede surgir rápidamente una amenaza", afirmó.

En Dinamarca y en Noruega se han registrado esta semana un buen número de incidentes en los que se han detectado drones cerca de instalaciones militares y aeropuertos, lo que ha obligado a cerrar temporalmente algunos de estos últimos al tráfico aéreo.

