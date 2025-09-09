Más Información
Alemania lanzará un programa que dotará a Ucrania de "miles de drones de largo alcance" por un importe de 300 millones de euros (352 millones de dólares), anunció el martes en Londres su ministro de Defensa.
Boris Pistorius, ministro alemán de Defensa, realizó este anuncio durante una reunión en Londres del grupo de contacto sobre la defensa de Ucrania.
El gobierno británico, que firmó en junio con Ucrania un acuerdo sobre la producción de drones, "financiará durante los próximos 12 meses la entrega de miles de drones de ataque de largo alcance de un solo uso, fabricados en Reino Unido", recordó por su parte el ministro de Defensa de este país, John Healey.
El presidente ruso, Vladímir Putin, "intensifica sus ataques contra Ucrania, por lo que debemos ir más allá y actuar con mayor rapidez para proporcionar rápidamente el material militar esencial a los combatientes ucranianos", añadió el ministro británico, quien presidía esta reunión de unos cincuenta países en formato híbrido, con asistencia de dirigentes de forma presencial y virtual.
Además de Boris Pistorius, acudieron a Londres su homólogo ucraniano Denys Chmyhal, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
En enero, el gobierno británico había anunciado que una coalición internacional, codirigida por Reino Unido y Letonia, enviaría 30 mil drones a Kiev, a través de un Fondo Internacional para Ucrania (IFU).
Este fondo, administrado por Reino Unido y financiado por aliados y socios de Ucrania, se utiliza para adquirir equipos militares prioritarios, incluidos sistemas de defensa aérea.
John Healey anunció que dicho fondo ya había recaudado más de dos mil millones de libras (unos dos mil 700 millones de dólares).
"Esta financiación de dos mil millones de libras del Fondo Internacional para Ucrania es un símbolo de unidad, con once países trabajando junto al Reino Unido para garantizar que Ucrania reciba la ayuda urgente que necesita", añadió Healey.
