Más Información

Marino que se quitó la vida no estaba involucrado en huachicol fiscal: Sheinbaum y FGR; “es un asunto de otra naturaleza”

Marino que se quitó la vida no estaba involucrado en huachicol fiscal: Sheinbaum y FGR; “es un asunto de otra naturaleza”

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

México no ha participado en operación con EU: Harfuch; señala detenciones del Cártel de Sinaloa, pero no en conjunto

México no ha participado en operación con EU: Harfuch; señala detenciones del Cártel de Sinaloa, pero no en conjunto

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

FGR: Adán Augusto no ha sido citado a declarar por caso de La Barredora; van por aprehensión de Bermúdez Requena

FGR: Adán Augusto no ha sido citado a declarar por caso de La Barredora; van por aprehensión de Bermúdez Requena

Morena crea nueva vicecoordinación en San Lázaro; se la dan a Dolores Padierna

Morena crea nueva vicecoordinación en San Lázaro; se la dan a Dolores Padierna

México es el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

México es el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

Paquete económico 2026: Pondrán aranceles a países sin acuerdos comerciales con México; buscan mejorar la competencia

Paquete económico 2026: Pondrán aranceles a países sin acuerdos comerciales con México; buscan mejorar la competencia

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

SRE alerta a mexicanos en Nepal por jornada violenta con quema del Parlamento; embajada está al pendiente

SRE alerta a mexicanos en Nepal por jornada violenta con quema del Parlamento; embajada está al pendiente

Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa

Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa

Guerra Chapiza - Mayiza deja mil 850 muertos y mil 615 arrestos

Guerra Chapiza - Mayiza deja mil 850 muertos y mil 615 arrestos

lanzará un programa que dotará a de "miles de drones de largo alcance" por un importe de 300 millones de euros (352 millones de dólares), anunció el martes en Londres su ministro de Defensa.

Boris Pistorius, ministro alemán de Defensa, realizó este anuncio durante una reunión en Londres del grupo de contacto sobre la.

El gobierno británico, que firmó en junio con Ucrania un acuerdo sobre la producción de drones, "financiará durante los próximos 12 meses la entrega de miles de de largo alcance de un solo uso, fabricados en Reino Unido", recordó por su parte el ministro de Defensa de este país, John Healey.

Lee también

El presidente ruso, , "intensifica sus ataques contra Ucrania, por lo que debemos ir más allá y actuar con mayor rapidez para proporcionar rápidamente el esencial a los combatientes ucranianos", añadió el ministro británico, quien presidía esta reunión de unos cincuenta países en formato híbrido, con asistencia de dirigentes de forma presencial y virtual.

Además de Boris Pistorius, acudieron a Londres su homólogo ucraniano Denys Chmyhal, así como el secretario general de la OTAN, .

En enero, el gobierno británico había anunciado que una coalición internacional, codirigida por Reino Unido y Letonia, enviaría 30 mil drones a , a través de un Fondo Internacional para Ucrania (IFU).

Lee también

Este fondo, administrado por y financiado por aliados y socios de Ucrania, se utiliza para adquirir prioritarios, incluidos sistemas de defensa aérea.

John Healey anunció que dicho fondo ya había recaudado más de dos mil millones de libras (unos dos mil 700 millones de dólares).

"Esta financiación de dos mil millones de libras del para Ucrania es un símbolo de unidad, con once países trabajando junto al Reino Unido para garantizar que Ucrania reciba la ayuda urgente que necesita", añadió Healey.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jornada laboral de 40 horas en México: Proponen pago extra por trabajar en sábado. ¿De cuánto es el monto? Foto: Adobe

Menos horas y más dinero: la jornada laboral de 40 horas incluiría pago extra para quienes trabajen en sábado

Beca Rita Cetina 2025 estos son los 5 pasos para recibir $1,900 pesos por 30 meses. Foto: Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina 2025: estos son los 5 pasos para recibir $1,900 pesos por 30 meses

Estados Unidos. Foto: iStock

¿Tramitas tu visa americana en 2025? Este es el consulado donde TARDAS MÁS tiempo

Ganado de ovejas. Foto: Pixabay

Buscan pastor de ganado en rancho de Estados Unidos: Dan vivienda, comida y salario de $2,058 dólares

Visa americana. iStock

Embajada publica 5 preguntas para saber si puedes renovar la visa americana SIN ENTREVISTA