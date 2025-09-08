Túnez descarta ataque con dron a flotilla de ayuda humanitaria para Gaza; atribuyen incendio a un cigarrillo

Más Información

La flotilla que zarpó con y ayuda humanitaria para afirmó en la madrugada del martes que una de sus embarcaciones fue atacada por un posible dron cerca de Túnez, aunque ese país descartó la presencia de vehículos aéreos no tripulados en la zona.

El barco, que se encontraba en aguas tunecinas, "fue impactado por lo que se sospecha que era un dron", denunció la Flotilla Global Sumud en la red social Instagram.

El fuego desatado en la cubierta se extinguió rápidamente, constató un periodista de la AFP presente en la localidad Sidi Bou Said, cercana a la capital de Túnez.

La flotilla afirmó que las seis personas a bordo se encontraban sanas y salvas, informó de daños materiales y denunció "actos de agresión destinados a descarrilar (su) misión".

La Guardia Nacional tunecina, sin embargo, afirmó tras el incidente que no había detectado "ningún dron" tras el anuncio de la flotilla.

"Según las conclusiones preliminares, se produjo un incendio en los chalecos salvavidas a bordo de un barco anclado a 50 millas del puerto de Sidi Bou Said y procedente de España", aseguró a la AFP Houcem Eddine Jebabli, portavoz de esa fuerza.

"La investigación continúa y no se ha detectado ningún dron", dijo.

Las informaciones que apuntan a la presencia de un dron "carecen de fundamento", insistió la Guardia Nacional en un comunicado posterior publicado en su página oficial de Facebook, en el que planteaba la hipótesis de que el fuego se debió a un cigarrillo.

