Unas 50 mil personas participaron en Berlín en una manifestación para pedir el fin del genocidio en Gaza, el cese de las ventas de armas a Israel y la entrega de ayuda humanitaria a la población del enclave palestino, según informó la policía de la capital berlinesa.

En la manifestación podían observarse numerosas banderas palestinas y carteles con lemas como "SOS Gaza" o "Sancionen a Israel", mientras que los participantes coreaban eslóganes como 'Free Palestine' (Palestina libre) o 'Viva Palestina' (en español).

Lee también "Creo que tenemos un acuerdo" sobre Gaza, dice Trump; considera que pondría fin a la guerra

La movilización, que aspira a ser la más numerosa en Berlín desde que empezó la ofensiva israelí tras los ataques de Hamas del 7 de octubre, ha sido convocada por una plataforma de oenegés y activistas, así como por la comunidad palestina, y cuenta con el apoyo del partido La Izquierda.

En junio de este año la policía berlinesa había contabilizado 12 mil manifestantes en otra manifestación similar, mientras que los organizadores hablaron de 50 mil participantes.

"Mientras que a la vista de todos el ejército israelí comete atrocidades masivas en Gaza, el Gobierno Federal (alemán) niega la violencia sistemática. ¡Queremos poner fin a la complicidad alemana y salir a la calle contra la así llamada razón de Estado!", afirma el texto de la convocatoria de este sábado, en referencia a la doctrina de que Alemania debe defender a ultranza la seguridad de Israel.

El manifiesto pide por ello al Gobierno alemán que ponga fin a cualquier tipo de cooperación militar con Israel y que emplee "todos los medios disponibles" para que alcanzar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y un alto el fuego inmediato y duradero, sin hacer referencia explícita a sanciones.

Un participante exhibe una bandera palestina durante una manifestación bajo el lema "Traza la línea roja con nosotros: ¡Juntos por Gaza!" en Berlín el 27 de septiembre de 2025. Foto: AFP

Lee también Netanyahu se presenta en la ONU con código QR en la solapa que lleva a imágenes sangrientas del 7 de octubre

En una entrevista radiofónica este sábado, uno de los promotores de la protesta, el violinista judío Daniel Barenboim, afirmó que la mayor parte de organizaciones de derechos humanos, así como la comisión de Derechos Humanos de la ONU emplean entretanto el término "genocidio" para aludir a lo que sucede en Gaza.

"Creo que en Alemania tenemos que aprender mejor a diferenciar entre los judíos, entre el Estado de Israel por un lado y el Israel de Netanyahu por otro lado", afirmó, en referencia a la mentalidad de que debido a la culpa por el Holocausto no se pueden criticar las acciones israelíes.

Las autoridades alemanas, que con frecuencia han reprimido con dureza las manifestaciones propalestinas, desplegaron este sábado a 1 mil 800 agentes, entre efectivos locales de la capital alemana, la Policía Federal y de varios 'Länder'.

Alemania mantiene su apoyo a Israel pese a la presión social

En tanto, el gobierno alemán se mantiene firme en su apoyo político a Israel pese a la agudización de la ofensiva en Gaza, aunque de forma más discreta e intentando evitar la atención pública, ante el aumento de la presión en las calles y cuando también los socios socialdemócratas de la coalición liderada por los democristianos de Friedrich Merz han empezado a pedir que Alemania se sume a las sanciones.

La ministra de Economía, la conservadora Katherina Reiche, se comprometió esta semana a profundizar la cooperación económica con Israel en una reunión en Berlín con su homólogo israelí, Nir Barkat, que, en contraste con la práctica habitual, no fue anunciada a la prensa.

El comunicado, en el que ambos ministros enfatizaron la naturaleza "única y profunda" de las relaciones económicas entre sus países, que mueven más de 8 mil millones de euros anuales, solo fue enviado a los medios a posteriori, a última hora del viernes.

Lee también Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza

En este contexto, es poco probable que la postura del gobierno alemán sobre las sanciones a Israel experimente cambios a corto plazo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc