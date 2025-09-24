Más Información

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas deja tres muertos, incluyendo el agresor

Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

"Toma chocolate": Sheinbaum señala a Ricardo Salinas de vender empresas con deudas al fisco

Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Sheinbaum ofrece ayuda a familia de Paloma Nicole, adolescente fallecida tras cirugía estética en Durango

Investigan vínculo entre joven hallado muerto y el intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha

Lo que sabemos del caso de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango

La paz, Bolivia. El brazo derecho en la lucha contra las del expresidente boliviano en sus casi 14 años de gobierno fue detenido en una operación policial antinarcóticos, confirmó el miércoles el exmandatario.

La detención de se produjo la víspera en una población de la zona cocalera del Chapare, en el centro de Bolivia y feudo de Morales. Ninguna autoridad ha dado detalles del arresto de Cáceres, de 63 años.

The Associated Press pidió mayor información al Ministerio de Gobierno y la Fiscalía, pero no obtuvo respuesta de inmediato.

A través de la radioemisora, del Chapare, Morales (2006-2019) se desligó de Cáceres, pero manifestó dudas sobre su detención.

“Me preocupa el exviceministro. Todo es montado… la nueva derecha hace este plan, de sembrar (pruebas) a cercanos de Evo Morales. ¿Qué más no aparecerá, que más no inventarán?”, dijo Morales.

Cáceres fue viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas desde 2006 hasta noviembre de 2019. En 1988 y 1995 fue dirigente de la Federación de Productores de Coca en el .

“No es muy clara la noticia. Por un lado, dicen que encontraron un laboratorio (de cocaína) y a Cáceres junto a él, en un predio de su propiedad. Pero también hay quienes afirman que no, que el laboratorio estaba al lado de su propiedad”, agregó Morales.

El exmandatario se encuentra desde octubre refugiado en el Chapare luego de que la justicia emitiera una para que declare sobre el supuesto abuso de una menor cuando era presidente.

La policía ha informado que los crímenes violentos relacionados con el narcotráfico se han incrementado en el Chapare y en la región vecina de Santa Cruz, que es un corredor de hacia Brasil.

La detención de Cáceres se produjo una semana después de que la policía realizara allanamientos a casas lujosas en Santa Cruz en busca de Sérgio Luiz de Freitas Filho, alias Mijão, considerado uno de los líderes del Primer Comando de la Capital, el grupo de más grande y poderoso de Brasil.

