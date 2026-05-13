S&P Global Ratings revisó de estable a negativa la perspectiva de calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en línea con la modificación aplicada el martes a la nota crediticia de México.

La agencia señaló que la decisión responde al riesgo de una consolidación fiscal más lenta de lo previsto, en un contexto de bajo crecimiento económico, mayor presión sobre la deuda pública y aumento en la carga de intereses del gobierno federal.

De acuerdo con la firma, el apoyo fiscal continuo hacia Pemex y CFE podría incrementar la rigidez de las finanzas públicas mexicanas. También advirtió que un deterioro inesperado en la relación comercial y económica entre México y Estados Unidos podría afectar la posición externa del país.

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S&P señala apoyo gubernamental a Pemex

En el caso de Pemex, S&P mantuvo su evaluación sobre una probabilidad “casi segura” de respaldo gubernamental en caso de dificultades financieras. La calificadora explicó que esta visión se sustenta en el vínculo estratégico de la petrolera con el gobierno federal, su papel en los objetivos económicos y energéticos del país y la coordinación permanente con la Secretaría de Hacienda en materia financiera.

La agencia destacó que Pemex recibió alrededor de 69 mil 800 millones de dólares en apoyo gubernamental entre 2019 y 2025. Añadió que la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha implementado distintos mecanismos para respaldar a la empresa. Sin embargo, el perfil crediticio individual de la petrolera se mantiene en “ccc+”, debido a lo que S&P considera una estructura de capital insostenible, asociada a baja liquidez y elevados niveles de apalancamiento.

Según el reporte, Pemex registró una razón deuda sobre flujo de 5.8 veces y reportó flujo de caja operativo libre negativo durante el primer trimestre de 2026.

La calificadora también modificó a negativa la perspectiva de diversas subsidiarias vinculadas a Pemex, entre ellas PMI Trading DAC, PMI Norteamerica SA de CV, Mex Gas Supply SL y Deer Park Refining LP. S&P indicó que estas compañías continúan siendo estratégicas para las operaciones consolidadas de la petrolera y para su negocio de refinación y comercialización internacional.

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Calificación a CFE, alineada con la del gobierno mexicano

Respecto a CFE, la firma señaló que mantiene la expectativa de apoyo gubernamental casi seguro debido a la relevancia de la empresa dentro de la política energética nacional. Recordó que la compañía es la única autorizada legalmente para transmitir y distribuir electricidad en México, además de operar activos considerados estratégicos para la red eléctrica nacional.

S&P agregó que CFE es el único proveedor de electricidad para usuarios residenciales de bajo consumo y uno de los principales abastecedores para clientes de alto consumo. También indicó que el Estado mexicano conserva el control total de la empresa, designa a su dirección y mantiene influencia directa sobre sus políticas estratégicas y financieras, por lo que la calificación de la compañía permanece alineada con la del soberano mexicano.

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La perspectiva negativa también fue extendida a CFE International LLC y CFE Fibra E. En el caso de CFEi, la calificadora indicó que sus operaciones están completamente integradas a las de CFE y que su función principal es asegurar el suministro de gas natural para generación eléctrica. Sobre CFE Fibra E, señaló que su desempeño depende del negocio de transmisión eléctrica y de ajustes tarifarios regulados, por lo que su evaluación crediticia también está limitada por la calificación soberana de México.

S&P indicó que las perspectivas negativas de Pemex, CFE y sus subsidiarias continuarán evolucionando en línea con la calificación soberana del país. La agencia señaló que podría reducir las calificaciones de estas empresas en los próximos 12 a 24 meses si aplica una medida similar a México.

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