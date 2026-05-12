Más Información

Responde Maru Campos a Morena tras anuncio de juicio político en Chihuahua; “no tenemos nada que esconder”, dice

Responde Maru Campos a Morena tras anuncio de juicio político en Chihuahua; “no tenemos nada que esconder”, dice

CNN liga explosión en Tecámac, en la que murieron dos del Cártel de Sinaloa, a la CIA; Harfuch rechaza versión

CNN liga explosión en Tecámac, en la que murieron dos del Cártel de Sinaloa, a la CIA; Harfuch rechaza versión

Chihuahua reporta que agentes de la CIA estuvieron en Fiscalía antes de operativo; uno portaba arma

Chihuahua reporta que agentes de la CIA estuvieron en Fiscalía antes de operativo; uno portaba arma

FGR reactiva caso por homicidio de Héctor Melesio Cuén; indaga intromisión del crimen en elección de Rocha Moya

FGR reactiva caso por homicidio de Héctor Melesio Cuén; indaga intromisión del crimen en elección de Rocha Moya

Los 55 jugadores que conforman la prelista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Los 55 jugadores que conforman la prelista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Juchitán, Oax. – Debido a que requieren atención médica especializada, dos de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX), lesionados anoche en el incendio de la , fueron trasladados esta tarde a la Ciudad de México.

Fuentes de la petrolera informaron que los dos heridos, con , son una mujer y un hombre, al que identificaron como el ingeniero responsable de la puesta en operación de la torre de enfriamiento TE-05.

Trasladan a CDMX a dos lesionados en la explosión en la refinería de Salina Cruz; ambos tienen quemaduras considerables. Foto: Especial.
Trasladan a CDMX a dos lesionados en la explosión en la refinería de Salina Cruz; ambos tienen quemaduras considerables. Foto: Especial.

Lee también

Anoche, poco después de las 20:30 horas, se registró una explosión que se escuchó en las colonias cercanas a la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, de Salina Cruz, e inmediatamente sobrevino el incendio que iluminó el cielo de la ciudad y generó miedo entre los vecinos.

Los dos lesionados, de los cuatro que fueron ingresados en el hospital de PEMEX de Salina Cruz, abandonaron el nosocomio poco antes de las 16 horas de hoy, a bordo de una , escoltada por dos patrullas de soldados, con destino al aeropuerto de Ciudad Ixtepec.

Cabe destacar que en la planta Hidros II, hay como cinco torres de enfriamiento, cada torre transporta 280 mil litros de agua fría por minuto para enfriar los ductos que transportan gasolina, turbosina y diésel.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]