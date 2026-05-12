Una explosión en un laboratorio de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana (UV), provocó atención médica en 22 estudiantes y la evacuación de la comunidad estudiantil y académica.

El accidente ocurrió en la facultad del campus de Veracruz-Boca del Río, lo que obligó además a la suspensión de clases en las tres facultades del área de Ciencias de la Salud.

Tras el incidente, se aplicó el protocolo de actuación en caso de derrame de sustancias, productos o materiales químicos en los laboratorios y áreas de almacenamiento de la casa de estudios.

Explosión en laboratorio estudiantil de la Universidad Veracruzana; 22 jóvenes fueron atendidos. Foto: Especial.

Lee también Caen en EU dos acusados de violación en Sinaloa; Ice e Interpol participan en captura

Al momento del siniestro, 22 alumnos se encontraban en el laboratorio, los cuales fueron valorados en el Centro de Estudios y Servicios de Salud de la propia casa de estudios.

Del total de estudiantes presentes en la explosión, 15 fueron dados de alta de forma inmediata, mientras que cinco permanecieron en observación preventiva y a 2 se les canalizó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para un seguimiento especializado.

En un comunicado de prensa, la UV explicó que el evento fue causado durante una práctica en el Laboratorio 3 por una reacción exotérmica que provocó la expansión y posterior derrame del recipiente contenedor.

Durante el resto de la jornada de hoy, las clases se impartieron en línea y se prevé el retorno a las actividades presenciales este miércoles, una vez garantizada la limpieza del espacio.

dmrr/cr