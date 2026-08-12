El programa de Vivienda para el Bienestar registra un avance de 66% en la meta sexenal de construcción de viviendas en Yucatán, informó Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Kanasín.

Desde el fraccionamiento Los Girasoles, en este municipio conurbado con Mérida, la funcionaria detalló que la meta para Yucatán es construir 72 mil 770 viviendas durante el sexenio, de las cuales ya se alcanzó 66%.

Vega Rangel destacó que el avance es resultado de la coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los municipios para acelerar la construcción de vivienda destinada a las familias yucatecas.

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De acuerdo con la funcionaria, del total de la meta sexenal, 60 mil viviendas corresponden al Infonavit, 10 mil a la Conavi y 2 mil 770 al Fovissste.

El gobernador Joaquín Díaz Mena resaltó que el programa ya es una realidad en distintos municipios de la entidad y señaló que, mediante el Infonavit, se han firmado 20 desarrollos que representan 38 mil 500 viviendas, mientras que Conavi contempla otras 9 mil casas en 29 municipios.

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“Estamos llevando vivienda al interior del estado”, afirmó el mandatario, al señalar que estas acciones buscan reducir la desigualdad económica y garantizar que las familias yucatecas tengan acceso a una vivienda digna.

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Por su parte, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, informó que en Yucatán el instituto tiene una meta de 60 mil viviendas y actualmente cuenta con 38 mil 530 contratadas, correspondientes a 20 proyectos.

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El funcionario adelantó que durante este año se espera contratar otras 16 mil viviendas en 14 proyectos, con lo que se alcanzaría 91% de la meta sexenal del Infonavit en la entidad.

En Kanasín, donde se realizó el enlace durante la mañanera, se construye el fraccionamiento Los Girasoles, que contempla 2 mil 488 viviendas. Este miércoles comenzó la entrega de casas a 208 familias.

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A nivel nacional, Romero Oropeza informó que el Infonavit ya abrió y entrega vivienda en 112 conjuntos habitacionales, de los cuales 40 ya fueron colocados en su totalidad, con 34 mil 300 personas beneficiarias.

Con el avance reportado en Yucatán, el gobierno federal destacó el ritmo de construcción de vivienda como parte de la estrategia de Vivienda para el Bienestar, con el objetivo de ampliar el acceso a hogares dignos para las familias trabajadoras.

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