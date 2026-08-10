La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó la seguridad a inspectores, productores y empacadores de aguacate de Michoacán, mexicanos y estadounidenses, luego de que Estados Unidos reanudó el sábado parcialmente la exportación.

En su conferencia mañanera de este lunes 10 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que tras las “amenaza” contra personal estadounidense en la entidad, y tras reunirse con la embajada de Estados Unidos, se mantiene de manera permanente una mesa para garantizar la exportación del aguacate.

“Hubo una reunión en la embajada el viernes. Sin informarnos, tomó esta decisión las distintas instituciones que tienen que ver con la inspección del aguacate (...). Los que plantearon, que no lo informaron previamente, es que algunos de estos inspectores habían tenido amenazas (...)”.

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“Hay una zona en donde se tiene mayor vigilancia, que está alrededor de Uruapan en donde bajó mucho la extorsión, pero hay otra zona en donde en el último mes había crecido temas como la extorsión”, dijo al destacar un encuentro de dependencias con productores y empacadores para atender el tema.

Comentó que en el encuentro se planteó que algunas personas habían recibido algunas amenazas “y se les va a dar toda la seguridad para que no haya problema”.

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“Y esta mesa se queda de manera permanente para garantizar la exportación del aguacate y también que todas las personas tengan seguridad”, dijo.

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Señaló la Mandataria que ya se abrieron 45 empacadoras para su exportación y más de 60 siguen a la espera.

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Sobre el grupo criminal que podría estar detrás de la amenaza, la presidenta pidió que lo informe la Secretaría Seguridad.

“¿No ve una intencionalidad distinta aparte de la seguridad por parte de Estados Unidos con este tema del aguacate, que se suma quizá a la acusación o el señalamiento que hacen de las lechugas mexicanas con este brote (de ciclosporiasis) que dicen que inició en Guanajuato y sumado también, recientemente, con lo de salmonelosis con chiles?”, se le preguntó.

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“Esperemos que no, vamos a ponerlo así. Y que en todo caso atendemos si es que hay algún problema”, respondió.

“Ya explico aquí la Secretaría de Salud que las lechugas mexicanas o las lechugas de esta empresa, de donde pudo haber brotado este parásito, no venía de ahí, que ya se demostró que no venía de ahí. En el caso igual de los chiles serranos, tampoco hasta ahora se ha presentado ningún problema, entonces hay que dar información y esperemos que no tenga ninguna otra intención”, añadió.

em/apr