Naucalpan, Mex.- Para acercar la cultura, el arte y la música a todos los sectores de la población, el gobierno municipal de Naucalpan anunció el primer Festival Internacional “Las Cuatro Casas”, en el que participarán bandas como Los Caligaris, Gondwana, Liran Roll, Los Estrambóticos, Sekta Core, entre otros.

El presidente municipal, Isaac Montoya, informó que la sede del evento que se celebrará el domingo 2 de noviembre será el Parque Naucalli, con acceso totalmente gratuito para acompañar la festividad del Día de Muertos con un espectáculo de calidad.

Al develar el cartel oficial del evento, Montoya dio a conocer la participación de un invitado especial, así como de Los Caligaris, Gondwana, Liran Roll, Los Estrambóticos, Sekta Core, Nana Pancha, Rebel Cats, Elli Noise, Pedro y el Lobo, Ace Kool, Skiner y Toster.

“Hoy, con artistas de gran trayectoria, abrimos un espacio para encontrarnos, para reconocernos y para seguir construyendo identidad, señaló el alcalde. Además, representan distintos géneros, generaciones y luchas culturales que, forman parte de la memoria y la historia de nuestra gente”, mencionó el alcalde de Naucalpan.

Además, destacó que la cultura también es una forma de justicia al acercar el arte a la población que no siempre ha tenido acceso, “y recordar que todos tenemos derecho a emocionarnos, a imaginar y a celebrar lo que somos. Naucalpan es un municipio donde convergen historias, culturas y generaciones”.

El nombre del festival que también tendrá funciones de teatro y lucha libre, “Las Cuatro Casas” proviene del náhuatl Naucalpan, que significa "lugar de las cuatro casas”.

“Nuestras cuatro casas presentes son: el bosque, la industria, la comunidad y la ciudad urbana. Cuatro realidades distintas pero complementarias, que conviven en un mismo territorio lleno de historia, trabajo y esperanza. Un mismo Naucalpan que resiste, que crea y que sigue soñando”, agregó.

