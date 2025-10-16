Naucalpan, Méx.— El gobierno de Naucalpan destinará 57 millones de pesos para reencarpetar el Periférico Norte, debido al desgaste de esta vía principal.

El alcalde Isaac Montoya dijo que el proyecto fue aprobado por la Comisión Edilicia y forma parte de un convenio con la Junta de Caminos del Estado de México.

“De primera instancia intervendremos de Río San Joaquín a Primero de Mayo con concreto hidráulico del mayor grosor posible durante este año”, señaló.

En 2026 se atenderá la sección que va de Primero de Mayo a Lomas Verdes, donde se utilizará asfalto, indicó el edil, al precisar que los recursos aprobados corresponden únicamente a la primera etapa, programada para 2025.

En total, se rehabilitarán 3.6 kilómetros de los carriles laterales del Periférico. Las autoridades municipales esperan que el gobierno del Estado apoye también en la rehabilitación de los carriles centrales.

Montoya agregó que, como parte de los trabajos de mantenimiento del proyecto denominado Rehabilitación de Periférico, ya se han reparado más de 300 baches mediante la aplicación de asfalto profundo en distintos puntos de la vialidad.

De acuerdo con el alcalde de Naucalpan, la reciente temporada de lluvias agravó la problemática, tanto en vialidades principales como en el Periférico Norte, así como en calles secundarias.