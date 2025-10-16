Tlalnepantla, Méx.- Gabriel Rafael "N" y Paul Alberto "N" fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición de Kimberly Moya, joven reportada como desaparecida el pasado 2 de octubre.

En la sala uno de los juzgados de Tlalnepantla, el juez sostuvo que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) son idóneas para presumir que los imputados tienen responsabilidad en la desaparición de la joven de 16 años.

Los videos presentados indicó, son una prueba para verificar la probabilidad de este delito. En las imágenes se puede observar como Gabriel Rafael “N” presuntamente corre detrás de Kimberly en la calle Filomeno Mata rumbo a Diagonal Minas.

En este punto, presumiblemente se encontraba Paulo Alberto “N” en un vehículo tipo "vocho", color gris, donde se presume que la joven fue ingresada y privada de su libertad.

La defensa de los imputados presentó dos peritos, uno en criminalística y criminología, así como uno más en informática forense.

El perito en criminalística realizó presentó los resultados de pruebas realizadas un par de botas en las cuáles la Fiscalía estatal señaló que había residuos de sangre, la cual fue sometida a un estudio genético que corroboró que la sangre era presumiblemente de la joven Kimberly.

Sin embargo, el perito particular de la defensa de Gabriel Rafael “N” informó que de acuerdo a los estudios que realizó, el calzado presentado por la autoridad no presentaba indicios de sangre en las botas.

Asimismo señaló que de acuerdo a la presunta presencia de sangre lavada en la parte posterior del respaldo del asiento del piloto, el vinil donde se presume fue localizado, ya no se hallaba en el vehículo al momento de que le dieron acceso para hacer los análisis periciales.

Ante la vinculación a proceso, la defensa de Gabriel Rafael “N” anunció que promoverá la recusación del juez que lleva el caso, es decir, solicitará que sea separado del proceso al considerar que no existen condiciones de imparcialidad.

Con esta medida legal, el procedimiento quedará suspendido hasta que el Tribunal de Alzada determine al juzgador.

Tras finalizar la audiencia, Jaqueline, madre de Kimberly, señaló como positiva la resolución, empero, enfatizó que lo verdaderamente importante es localizar a su hija.

“Se ha avanzado bastante en este aspecto, pero le soy muy honesta, son muchos días sin ella, a mi me interesa mi nena. Quisiera que, yo teniendo a mi hija seguir lo que tenga que seguir pero desafortunadamente no es así. Espero poder encontrarla antes y que todo se resuelva de la mejor manera” , finalizó.

