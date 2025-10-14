Tlalnepantla, Méx.- Fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición Gabriel Rafael “N”, de 57 años, y Paulo Alberto “N”, de 36, presuntos implicados en la sustracción de Kimberly Moya González, reportada como desaparecida desde el 2 de octubre.

En audiencia inicial, en su etapa de vinculación a proceso, celebrada en la Sala 10 de los Juzgados de Barrientos, Tlalnepantla, el Juez les impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Lo anterior al señalar que debido a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) existe riesgo de que los presuntos responsables de la desaparición de la joven puedan alterar las escena del posible crimen, amedrentar a posibles testigos, ofendidos, así como a la víctima, de la cual no se sabe aún paradero.

Los hechos

De acuerdo a las pruebas de la Fiscalía estatal, Gabriel Rafael “N” sustrajo a Kimberly mientras caminaba en la calle Prolongación Flores, luego de haberla seguido desde la calle Filomeno Mata y Diagonal Minas.

Posteriormente, la subió a un vehículo de la marca Volkswagen color gris, conocidos como vocho, el cual, presumiblemente, era manejado por Paulo Alberto.

En la audiencia, la Fiscalía dio a conocer que la ruta que caminó Kimberly, luego de acudir a un negocio de cibercafe por unas copias, en la colonia San Rafael Chamapa, fue obtenida de vídeos de cámaras de videovigilancia de particulares así como del C5.

Asimismo, se cuenta con un testimonio de una mujer que identificó a Gabriel Rafael “N” mientras caminaba en la calle Filomeno Mata, antes de que supuestamente sustrajeron a Kimberly.

De acuerdo a esta testigo, Gabriel Rafael “N” estaba ofreciendo trabajo por 300 pesos, entregando tarjetas como gancho para atraer a sus víctimas, según lo narrado por la autoridad.

La Fiscalía comentó, además, que con base en las entrevistas realizadas a los imputados se pudo identificar que ambos se conocen.

El día de la desaparición de Kimberly, Gabriel Rafael “N” le solicitó a Paulo Alberto “N” su vehículo porque “iba a salir con una mujer”, según el testimonio de este último dado al agente de la Fiscalía.

Derivado de los cateos realizados en la vivienda y el negocio de Gabriel Rafael “N”, la Fiscalía informó que fueron localizadas unas botas con rastros de sangre.

Tras los peritajes y las pruebas de identificación genética, las autoridades confirmaron que la sangre correspondía a la adolescente Kimberly Moya González, de 16 años.

Se informó además que en el vehículo tipo vocho se practicó una prueba de quimioluminiscencia, la cual reveló la presencia de sangre lavada en la parte posterior.

La siguiente etapa de la audiencia se llevará a cabo el 16 de octubre. Para su desarrollo, la defensa de los imputados solicitó la incorporación de videos provenientes de al menos tres inmuebles particulares, de cámaras del C5, así como el testimonio de seis testigos que serán llamados por la autoridad judicial y la comparecencia de los peritos que realizaron la prueba de sangre localizada en las botas.

