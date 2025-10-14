Naucalpan, Méx.— En demanda de la aparición de Kimberly Moya González de 16 años de edad, y de 12 desaparecidos más en el Estado de México, familiares y colectivos bloquearon los carriles de Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, dirección Ciudad de México, desde las 9:30 horas y hasta las 19:00 horas seguía la protesta.

Los manifestantes exigieron a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) avances en las investigaciones de todas las personas desaparecidas.

Jaqueline González, madre de Kimberly, señaló, en entrevista para El UNIVERSAL, que “el bloqueo es una lucha por la seguridad, por Kim”.

“Si yo no tengo a mi Kim prácticamente no soy nada, han pasado 11 días. Nos seguimos manifestando porque el resultado es Kimberly, no es hacer manifestaciones porque sí, no es bloquear porque sí, no es que la gente no llegue a su trabajo porque sí, es porque realmente no hemos tenido la seguridad de poder salir 15 minutos a algún lado”, expresó.

Sostuvo que las movilizaciones continuarán y serán en demanda de un solo resultado: la aparición de Kimberly; “mientras Kim no esté, yo no me voy a mover”, sentenció.

El padre de la adolescente, Miguel Ángel Moya, denunció que las autoridades intentaron que levantaran el bloqueo informando falsamente que Kimberly ya había sido localizada. “Era mentira, nos engañaron solo para que abriéramos la vialidad”, acusó.

El bloqueo, al que se sumaron familiares de los desaparecidos y el colectivo feminista Hermanas Aliadas, comenzó a las 9:30 de la mañana, con el cierre de los carriles laterales.

Esta acción ocasionó inconformidad entre los automovilistas, motociclistas y operadores de camiones de carga quienes se encontraban circulando en la zona.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y tránsito de la Guardia Municipal de Naucalpan para salvaguardar la integridad de los manifestantes, quienes fueron víctimas de diversos conatos de agresiones por parte de automovilistas que les pedían abrir un solo carril de Periférico.