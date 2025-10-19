La Paz. El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira es el nuevo presidente de Bolivia tras imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga en la inédita segunda vuelta realizada este domingo con el 54.53% de los votos, según la información preliminar difundida por el Tribunal Supremo Electoral con poco más del 97% de las actas procesadas.

Con más del 90% del escrutinio observado, el Sistema de Recuento Preliminar (Sirepre) indica que Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tiene 54.5% de los votos, frente a 45% del expresidente Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre.

Las autoridades electorales advirtieron que los resultados son preliminares y pidieron esperar al cómputo oficial definitivo del TSE.

Lee también Avanza "con absoluta normalidad" segunda vuelta electoral en Bolivia

“Agradecido con el pueblo boliviano... Dios es grande, nunca dudamos de nuestra fe”, dijo Edman Lara, candidato a vicepresidente en la fórmula electoral en la que acompaña a Paz, tras conocer los datos. “Hoy el pueblo nos da la oportunidad de gobernar Bolivia... es tiempo de hermanarnos, es tiempo de reconciliarnos. Se acabaron los colores políticos”, agregó Lara, un expolicía que se hizo famoso en las redes sociales denunciando casos de corrupción en las filas de la fuerza.

Paz, de 58 años, es hijo del expresidente izquierdista Jaime Paz Zamora (1989-1993). Esta es la primera vez que el senador se postula a la presidencia luego de una carrera de 20 años en política como diputado, alcalde y gobernador de Tarija. Paz pudo captar el voto desencantado con el MAS y el apoyo de sectores moderados.

🇧🇴 Es oficial. Rodrigo Paz se convierte en el nuevo presidente de Bolivia.



🟢 Rodrigo Paz 54.5%

🔴 Tuto Quiroga 45.5%



¡Es momento de capturar a Evo Morales! pic.twitter.com/hnN572PEmW — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 19, 2025

El nuevo gobierno pondrá fin a casi 20 años de administración de MAS, de los izquierdistas Luis Arce —el presidente saliente— y Evo Morales, que concluye en medio de la peor crisis económica en 40 años y una fractura interna que ha llevado a ese partido a su peor derrota electoral en la primera vuelta del 17 de agosto.

Los comicios se celebraron en el marco de la escasez de combustible, la escalada del precio de los alimentos y la falta de empleo. Según diversos sondeos, para el 80% de los bolivianos la principal preocupación es la economía.

Lee también En crisis, Bolivia elige a su presidente

La jornada electoral transcurrió de forma tranquila y con los ciudadanos acudiendo en gran número a votar, dijo Davor Stier, jefe de la misión de observadores de la Unión Europea. Las autoridades desplegaron a 27 mil policías para apoyar y resguardar el orden público en las 35 mil mesas de sufragio.

El primero en votar fue Arce en La Paz. “Exhortamos a los dos candidatos a cuidar la democracia y respetar el resultado y al pueblo (lo) llamamos a que acuda a votar”, señaló el mandatario, quien fue abucheado tras depositar su voto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm