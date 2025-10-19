Más Información

Sheinbaum supervisa apoyos en Pantepec, Puebla, tras lluvias; destaca censos y repartición de despensas

Petro revira a Trump por llamarlo "traficante de drogas"; lo tacha de grosero e ignorante y le recomienda leer Cien años de soledad

Argentina vs Marruecos: Horario y canales para ver la final del Mundial Sub-20; hoy, domingo 19 de octubre

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

Robo en el Museo del Louvre; diademas, collares y broches imperiales, estas son las piezas sustraídas

Adán Augusto y Lastra encumbraron a Bermúdez, líder de “La Barredora”

En pobreza 38 % de los afectados por las lluvias

SIP denuncia aumento de acoso judicial contra periodistas y medios en México; persisten controles y restricciones, señala

Mastectomía, la dignidad del cuerpo: Sobrevivientes de cáncer de mama enfrentan violencia estética

Matan a elemento Stephania Carmona en campo de tiro de la GN; fiscalías investigan el caso, dice Alejandro Armenta

"Aborrezco a Trump y a su séquito de racistas malignos": entrevista con Jon Lee Anderson

“Hipermoralización de la cultura favorece a políticos”: entrevista a Carlos Granés

El senador Lindsey Graham afirmó que planea imponer “importantes aranceles” contra Colombia como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico.

Según explicó en su cuenta oficial de X, el presidente le manifestó que golpearía “no solo a los , sino también donde más duele: en el bolsillo”. Graham añadió que el anuncio de las medidas se realizaría “hoy o mañana”.

El legislador republicano relató que sostuvo un encuentro con Trump sobre los países que, según él y el presidente estadounidense, facilitan o apoyan el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con su versión, el mandatario reafirmó su compromiso de "perseguir a quienes estén vinculados con actividades de narcotráfico" que afecten la seguridad norteamericana.

Trump acusa a Gustavo Petro de “líder del narcotráfico” y anuncia fin de subsidios a Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al mandatario colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico” y afirmó que eliminará todos los subsidios o pagos que su gobierno otorga a Colombia.

El republicano no presentó evidencia que respalde sus declaraciones, realizadas a través de su red social Truth Social.

En su mensaje, el mandatario estadounidense aseguró que el narcotráfico “se ha convertido en el mayor negocio de Colombia” y sostuvo que Petro “no hace nada para detenerlo”, pese a “los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos”.

Trump calificó esos recursos como “una estafa a largo plazo” y anunció que, desde este viernes, “cualquier otra forma de pago o subsidio ya no se realizará a Colombia”.

Además, señaló que las drogas producidas en el país sudamericano estarían destinadas “a la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos”.

El dirigente republicano escribió erróneamente el nombre del país como “Columbia” en su publicación.

