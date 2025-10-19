Más Información
El senador Lindsey Graham afirmó que Donald Trump planea imponer “importantes aranceles” contra Colombia como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico.
Según explicó en su cuenta oficial de X, el presidente le manifestó que golpearía “no solo a los narcotraficantes, sino también donde más duele: en el bolsillo”. Graham añadió que el anuncio de las medidas se realizaría “hoy o mañana”.
El legislador republicano relató que sostuvo un encuentro con Trump sobre los países que, según él y el presidente estadounidense, facilitan o apoyan el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
De acuerdo con su versión, el mandatario reafirmó su compromiso de "perseguir a quienes estén vinculados con actividades de narcotráfico" que afecten la seguridad norteamericana.
Trump acusa a Gustavo Petro de “líder del narcotráfico” y anuncia fin de subsidios a Colombia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al mandatario colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico” y afirmó que eliminará todos los subsidios o pagos que su gobierno otorga a Colombia.
El republicano no presentó evidencia que respalde sus declaraciones, realizadas a través de su red social Truth Social.
En su mensaje, el mandatario estadounidense aseguró que el narcotráfico “se ha convertido en el mayor negocio de Colombia” y sostuvo que Petro “no hace nada para detenerlo”, pese a “los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos”.
Trump calificó esos recursos como “una estafa a largo plazo” y anunció que, desde este viernes, “cualquier otra forma de pago o subsidio ya no se realizará a Colombia”.
Además, señaló que las drogas producidas en el país sudamericano estarían destinadas “a la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos”.
El dirigente republicano escribió erróneamente el nombre del país como “Columbia” en su publicación.
