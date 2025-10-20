El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó su primera audiencia pública para escuchar a personas con discapacidad, quienes rechazaron la propuesta planteada por la ministra Lenia Batres para invalidar un criterio que se ha implementado en las últimas décadas.

Las audiencias surgieron de la acción de inconstitucionalidad 182/2025, en la que la ministra proponía la eliminación de un criterio que se ha utilizado desde 2016.

Mediante dicho criterio se han invalidado 50 leyes por no haber consultado a los grupos de personas con discapacidad, pero consideró que en 47 casos se ampliaban sus derechos y sólo en tres se restringían, por lo que planteó invalidar el criterio.

Aunque la ministra afirmó ante los invitados que el pleno ya había votado sobre este criterio, sus compañeros la corrigieron al señalar que aún no estaba definido.

Por primera vez, la Corte abrió su sede central para un diálogo con ciudadanos y sociedad civil sobre un tema específico como es el cambio del criterio. Sin embargo, también se evidenció las dificultades de las personas con discapacidad para acudir al encuentro, ya sea por motivos laborales, traslados, entre otros.

Esther Díaz, de la asociación de mujeres unidas por la inclusión, expresó su preocupación en caso de cambiar el criterio, “pues en realidad su validez depende de que su contenido afecte o no los derechos sustantivos de esa población”.

“Al desplazar ahora el énfasis hacia el contenido de la norma, y no hacia el proceso de su elaboración, se genera un vacío que debilita el cumplimiento de los artículos 4.3, 5 y 12 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que obliga al Estado mexicano a realizar consultas activas y estrechas con las personas con discapacidad antes de adoptar medidas legislativas que puedan afectarlos”.

Miguel Ángel Miranda, de la Alianza Morelense de asociaciones en favor para las personas con discapacidad, consideró que esta propuesta podría ser regresiva, porque es complicado reunir a un grupo de personas aunque sea para tratar de impugnar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó la audiencia pública “La invalidez de normas generales por falta de consulta a personas con discapacidad” este lunes 20 de octubre de 2025. Foto: Especial

