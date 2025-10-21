La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores de limón en Michoacán, y aseguró que su gobierno respaldará las investigaciones para que haya justicia.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó el hecho como “muy triste y lamentable”, y afirmó que el Gabinete de Seguridad se encuentra en comunicación con la Fiscalía del Estado y con el Gobierno de Michoacán para apoyar en las indagatorias y dar con los responsables.

“Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de producción y comercialización de limón. Está hoy presentado un informe el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y tiene que haber justicia en este caso. Todo el gabinete de seguridad está apoyando a la fiscalía y al gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables”, expresó Sheinbaum.

Líder limonero asesinado en de Michoacán (20/10/2025). Foto: Captura de pantalla

La presidenta evitó profundizar en el tema durante la conferencia, al señalar que el caso será revisado en las próximas reuniones del Gabinete de Seguridad Nacional.

“Es una discusión, no quisiera en este momento entrar a ese tema. Lo podemos platicar uno de los días del gabinete de seguridad”, dijo.

Cae extorsionador de limoneros ligado al asesinato de Bernardo Bravo

Rigoberto "N" es identificado por la autoridades como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán. Foto: Especial

Esta mañana, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, anunció que, tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región, se realizó un operativo en Michoacán donde fue detenido Rigoberto “N”.

A través de sus redes sociales, el titular de la SSPC, explicó que el operativo fue encabezado por elementos de la Defensa Nacional, la Fiscalía de Michoacán y elementos del gabinete de seguridad donde se logró la captura de Rigoberto N, presuntamente vinculado con el homicidio de Bernardo Bravo.

El funcionario dijo que el detenido es identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán y jefe operativo de una célula delictiva dedicada al cobro de cuotas y extorsión a este sector de la población.

