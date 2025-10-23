El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) alista una nueva subasta en donde rematará desde avionetas, yates y camionetas blindadas hasta tarjetas de futbol de colección decomisadas a la delincuencia organizada y en aduanas.

Esta subasta presencial a martillo se llevará a cabo el próximo miércoles 29 y jueves 30 de octubre en la Ciudad de México, y estará compuesta por 493 lotes de bienes muebles en 46 mil 725 piezas y 658 mil 366.90 kilogramos.

Entre los bienes que se subastarán se encuentran rollos de tela, maquinaria industrial, artículos electrónicos como audífonos, bocinas, drones y mercancía diversa.

En la subasta presencial a martillo, la primera en el actual gobierno, los interesados compiten persona a persona por cada uno de los bienes ofertados a través de pujas con paleta alzada, hasta que se declara un ganador, el cual ofrece el precio más alto por el lote o artículo.

Avioneta decomisada por la FGR

En la subasta destaca la oferta de una aeronave marca Beechcraft C-90, modelo 1981, con un precio de base de venta de 3 millones 201 mil 600 pesos, decomisada por la entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR.

La avioneta bimotor, con matrícula XC-LQP, tiene capacidad para transportar a cuatro personas más la tripulación, y cuenta con asientos de piel.

Entre las docenas de vehículos que se ofertan destaca una camioneta blindada marca Chevrolet Tahoe modelo 2013 con blindaje nivel D y que cuenta con un precio de salida de 340 mil 673 pesos, la cual fue transferida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

También resalta la venta de un yate de la marca Atlantic, el cual cuenta además con un remolque y tiene un precio de salida de 84 mil 400 pesos.

Tarjetas de futbol

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado también subastará 12 cajas de las tarjetas coleccionables de futbol de la marca Topps Museum Collection, la cual contiene tarjetas coleccionables, tarjetas autografiadas y reliquias del mundo futbolero que fueron decomisadas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Chihuahua.

El lote de estas tarjetas coleccionables de futbolistas reconocidos a nivel internacional tiene un precio base de venta de 33 mil 600 pesos.

Drones, peines y videojuegos también se subastarán

Asimismo, el Indep subastará un lote integrado por 252 drones marca Axnen por un precio de salida de 30 mil 200 pesos.

En el lote 465, el Indep subastará un lote de docenas de audífonos inalámbricos decomisados por el SAT que cuenta con un precio base de 244 mil 200 pesos.

Ante la proximidad de las fiestas navideñas, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado también pondrá a subasta un lote de diversos productos navideños que cuenta con un precio base de venta de 27 mil 500 pesos.

Para los amantes de los videojuegos, el Instituto subastará 29 kits de consolas de videojuegos, que incluyen controles y cables para audio y video, con un precio base de 32 mil 100 pesos.

En el lote 424 se rematarán docenas de relojes sencillos con un peso de 365 kilos que fueron decomisados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que tienen un precio de salida de 86 mil 400 pesos.

En la subasta también se podrá pujar por un lote de 498 cepillos para peinar y quitar el exceso de pelo en mascotas, con un precio de salida de 14 mil 200 pesos.