La presidenta de México, , aseguró este lunes que, hasta el momento, no tiene conocimiento de que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), , haya sido liberado en Estados Unidos, y reiteró que la información disponible indica que continúa detenido por autoridades de ese país.

“Me dicen que está detenido por Estados Unidos. Si hay alguna otra información, pues la daríamos en el transcurso del día, pero hasta ahora parece que está detenido. Todavía no hay información sobre eso”, señaló la Mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum precisó que fue el representante de la quien le confirmó que Treviño permanece bajo custodia estadounidense.

“Lo que nos informó el representante de la Fiscalía es que estaba detenido por ”, agregó.

Carlos Treviño Medina cuenta con una orden de aprehensión en México, derivada de una denuncia presentada por el exdirector de Pemex, , quien lo vinculó con los presuntos sobornos relacionados con el .

El pasado 14 de agosto, la Presidenta informó que Treviño había sido detenido por autoridades estadounidenses a solicitud del gobierno mexicano y que sería deportado para enfrentar procesos judiciales en México por su presunta participación en el caso de corrupción que involucra a la constructora brasileña.

