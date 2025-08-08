La directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa, informó que, el 73% bienes subastados en línea fueron comprometidos con 40 millones 951 mil 471 pesos.

Los artículos subastados fueron automóviles, camionetas blindadas, terrenos, casas, joyas, audífonos inalámbricos, así como activos financieros; entre ellos destaca un auto Camaro 2016 por 169 mil 900 pesos y un terreno en Coahuila por 190 mil pesos.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Mónica Balboa explicó que 15 mil 218 personas se registraron para la subasta en línea, pero solo 867 participaron en la subasta que tuvo 145 mil 657 bienes, de los cuales fueron comprometidos 107 mil 66 bienes con una cifra de 40.9 millones de pesos.

Mónica Balboa, titular del INDEP. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

"De estos tenemos ofertas firmes con pago de garantías y ganadores de estas subastas (...) estamos contentos porque en relación a subastas anteriores, con un mayor número de bienes, los promedios de venta habían sido de 6 millones, de 7 millones, de 5 millones, y creemos que ahorita hubo una muy buena respuesta", aseguró.

En ese sentido, la directora del Indep anunció que habrá más subastas, entre ellas la de martillo en sitios donde hay varios inmuebles, en diferentes partes del país; subastas en línea, y habrá subastas de inmuebles muy grandes a sobre cerrado.

Además en la página de internet del INDEP, de subastas.indep.gob.mx habrá artículos que están en venta directa, esto no tiene un plazo, "son bienes pequeños, de un peso a 5 mil pesos, porque hemos hecho una revisión de los inventarios y de los bienes que tenemos en los diferentes lugares, y ya con características para poder ser comercializados, tenemos más de 54 mil piezas, tenemos 42 toneladas y algunos activos financieros, pero todo esto es muy pequeño, pueden hacer la oferta directa, el proceso es muy sencillo, pueden entrar a la página".

