La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo la vinculación a proceso para dos personas, por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta, posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la FGR, realizaron cateos en inmuebles ubicados en Ciudad Acuña, Coahuila.

En la colonia Amistad fue detenido Francisco “I”, se aseguraron un arma de fuego tipo carabina, 55 cartuchos, dos cargadores, bolsas que, tras el dictamen pericial, resultaron contener 885.3 gramos de clorhidrato de metanfetamina, nueve teléfonos celulares, una báscula y una camioneta.

FGR vincula a proceso a dos sujetos por violación a la Ley Federal de armas de fuego (21/10/2025). Foto: Especial

Mientras que en el fraccionamiento Las Américas fue aprehendido Juan “I”, se aseguraron un arma de fuego tipo pistola, siete cartuchos, un cargador, una bolsa con 446.7 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 30 gramos de clorhidrato de cocaína en envoltorios y dos teléfonos celulares.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que un Juez de Distrito en Coahuila, con residencia en Torreón decretara la vinculación de Juan “I”, por los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta y posesión de armas de fuego de uso exclusivo; mientras que para Francisco “I” por los mismos ilícitos más el de posesión de cartuchos de uso exclusivo.

“A los dos imputados se les impuso prisión preventiva oficiosa, así como un plazo de cuatro y tres meses, respectivamente, para la investigación complementaria”, señaló la dependencia a través de un comunicado oficial.

