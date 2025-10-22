Más Información

En el marco de casos de relacionado con la Secretaría de Marina, la presidenta rechazó que se haya aislado a personal militar en sus funciones.

En su conferencia mañanera de este miércoles 22 de octubre en , Sheinbaum Pardo dijo que “son rumores, son rumores”.

“No se ha aislado al personal militar de ninguna de sus funciones en las aduanas, tanto de vigilancia que tienen”, dijo la Mandataria federal.

“Las aduanas terrestres están a cargo, o de un militar retirado o de un militar en funciones. Y en el caso de las aduanas marítimas es la Secretaría de Marina.

“Ahora, el director de aduanas es un civil, pero las responsabilidades están ahí”, agregó.

Explicó que las revisiones manuales se hacen a partir de semáforos: “Si el semáforo está en rojo, pues se hace una revisión visual, manual de los inspectores de aduanas o del propio ”.

“Pues lo que estamos buscando es que la mayoría de las revisiones sean no intrusivas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que haya un equipo de rayos X, rayos gamma, que pueda visualizar qué es lo que hay en el contenido de un contenedor. Incluso se retrasa mucho los tiempos en las aduanas por estas revisiones físicas que se están haciendo”, refirió al destacar que se trabaja en equipo.

nro/apr

