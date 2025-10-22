Al rechazar que la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) se trate de una “ley espía” para acceder a información de plataformas digitales de manera permanente y en tiempo real, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indicó que se analiza darles un tiempo más razonable para la entrada en vigor de la medida, prevista para abril de 2026.

El administrador general de Recaudación, Gari Geviojar Flores Hernández, señaló que la única facultad que tiene la autoridad es de carácter fiscal, es decir, operaciones de venta del comercio electrónico.

“Es una ley para fiscalizar temas contables y financieros, que es lo que hacemos en el SAT; las connotaciones que se han dado de manera amarillista y abusiva no son la realidad”, respondió ante las críticas de que es una ley que puede acceder a información de contribuyentes.

En entrevista con medios, dijo que la reforma al CFF que aprobó la semana pasada la Cámara de Diputados como parte del Paquete Económico 2026 tiene como objetivo evitar la evasión en ese sector.

Flores Hernández explicó que encontraron discrepancias fiscales entre lo que reportaban plataformas y lo que realmente facturaban.

Actualmente, refirió, las plataformas presentan al SAT de manera mensual declaraciones informativas sobre sus operaciones con el importe y retención del IVA.

La reforma servirá para contrastar lo que efectivamente envían en declaraciones informativas, dijo.

“Cuando hemos hecho las fiscalizaciones a las plataformas, resulta que nos informan cierto número de operaciones, pero de manera paralela tienen otra contabilidad, con otras cifras”, expuso.

Por eso, consideró que la información que se difunde de que autoridades fiscales quieren acceder a otro tipo de datos personales es “perversa”, ya que se caería en una falta de carácter penal.

Más bien, aclaró, se centrarán en operaciones fiscales y contables en las cuales el SAT tiene facultades.

El funcionario no dio un monto faltante estimado, pero una vez que apliquen los cambios se podrá conocer lo que las plataformas digitales dejan de declarar al fisco.

Flores Hernández enfatizó que está garantizada la seguridad y ciberseguridad de la información, ya que el SAT cuenta con los más altos estándares para su resguardo.

EL UNIVERSAL publicó este martes que, según representantes de empresas del ecosistema digital, se buscará que en el Senado se corrija la reforma CFF aprobada en la Cámara de Diputados para adicionar el artículo 30-B, que obliga a las plataformas digitales a permitir a las autoridades fiscales tener acceso en línea y en tiempo real a la información y sistemas de sus registros.