Más Información

Sheinbaum supervisa apoyos en Pantepec, Puebla, tras lluvias; destaca censos y repartición de despensas

Sheinbaum supervisa apoyos en Pantepec, Puebla, tras lluvias; destaca censos y repartición de despensas

Petro revira a Trump por llamarlo "traficante de drogas"; lo tacha de grosero e ignorante y le recomienda leer Cien años de soledad

Petro revira a Trump por llamarlo "traficante de drogas"; lo tacha de grosero e ignorante y le recomienda leer Cien años de soledad

Roban joyas de Napoleón en el Louvre; ministro francés afirma que su valor es incalculable

Roban joyas de Napoleón en el Louvre; ministro francés afirma que su valor es incalculable

Robo en el Museo del Louvre; diademas, collares y broches imperiales, estas son las piezas sustraídas

Robo en el Museo del Louvre; diademas, collares y broches imperiales, estas son las piezas sustraídas

Argentina vs Marruecos: Horario y canales para ver la final del Mundial Sub-20; hoy, domingo 19 de octubre

Argentina vs Marruecos: Horario y canales para ver la final del Mundial Sub-20; hoy, domingo 19 de octubre

Adán Augusto y Lastra encumbraron a Bermúdez, líder de “La Barredora”

Adán Augusto y Lastra encumbraron a Bermúdez, líder de “La Barredora”

La Fiscalía General de la República () aseguró 203 paquetes de cocaína, una avioneta y tres camionetas en un inmueble utilizado como aeródromo, en , .

El cateo se realizó bajo autorización judicial tras integrarse una carpeta de investigación en contra de presuntos criminales en el estado, por la presunta comisión de .

La probable comisión de estos delitos se estaba cometiendo en el terreno utilizado como aeródromo ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Jaritas – Ciudad Hidalgo en el municipio referido.

Lee también

Tras la ejecución del cateo, la Policía Federal Ministerial aseguró los 203 paquetes que contenían polvo blanco con las características propias de clorhidrato de cocaína.

Los elementos policiacos pusieron a disposición del ministerio público federal lo asegurado, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del delito mencionado.

Lee también

FGR asegura avioneta con 203 paquetes de cocaína en Tapachula, Chiapas este domingo 19 de octubre de 2025. Foto: Especial
FGR asegura avioneta con 203 paquetes de cocaína en Tapachula, Chiapas este domingo 19 de octubre de 2025. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]