La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 203 paquetes de cocaína, una avioneta y tres camionetas en un inmueble utilizado como aeródromo, en Tapachula, Chiapas.

El cateo se realizó bajo autorización judicial tras integrarse una carpeta de investigación en contra de presuntos criminales en el estado, por la presunta comisión de delitos contra la salud.

La probable comisión de estos delitos se estaba cometiendo en el terreno utilizado como aeródromo ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Jaritas – Ciudad Hidalgo en el municipio referido.

Lee también Sheinbaum supervisa apoyos en Pantepec, Puebla, tras lluvias; destaca censos y repartición de despensas

Tras la ejecución del cateo, la Policía Federal Ministerial aseguró los 203 paquetes que contenían polvo blanco con las características propias de clorhidrato de cocaína.

Los elementos policiacos pusieron a disposición del ministerio público federal lo asegurado, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del delito mencionado.

Lee también Senado destaca comparecencia de Harfuch en actividades de la semana; conmemorará voto femenino en sesión

FGR asegura avioneta con 203 paquetes de cocaína en Tapachula, Chiapas este domingo 19 de octubre de 2025. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em